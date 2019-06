hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Abschuss über dem Persischen Golf

Iran hat die US-Drohne RQ-4A "Global Hawk" über dem Persischen Golf abgeschossen.Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden war die Drohne um 0.14 Uhr von einer US-Basis am Persischen Golf abgehoben und zunächst in Richtung der iranischen Hafenstadt Tschabahar im Südosten des Landes geflogen. Auf ihrem Rückweg in Richtung Westen habe sie dann iranischen Luftraum verletzt. Deshalb sei sie um 4.05 Uhr abgeschossen worden.

Das US-Militär bestätigte den Abschuss. Allerdings habe sich die unbemannte Drohne im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus bewegt - anders als von Teheran behauptet. Nach Aussagen eines Sprechers sei die Drohne ungefähr um 3.35 Uhr Ortszeit abgeschossen worden - eine halbe Stunde früher als nach iranischen Angaben.

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Reihe von Vorfällen in der Region: Zunächst waren im Mai drei Schiffe im Golf von Oman vor dem Hafen von Fudschaira angegriffen worden. Die USA machen dafür Iran verantwortlich. Bislang hat sich allerdings niemand zu der Attacke bekannt. Vergangene Woche wurden dann zwei weitere Öltanker angegriffen. Wieder bezichtigten die USA das Regime in Teheran.

In dieser Woche bekräftigte Iran den Plan, in der nahen Zukunft Uran wieder auf 20 Prozent anzureichern. Das wäre ein wichtiger strategischer Schritt auf dem Weg zu Atomwaffen und gleichzeitig ein Bruch mit dem internationalen Atomabkommen, das US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt hat. Inzwischen hat das Pentagon "zu Verteidigungszwecken" weitere Tausend Soldaten in die Region entsandt.

Der Abschuss der Drohne verdeutlicht den Zwist zwischen Iran und den USA. Iran lehnt Trumps Forderungen nach neuen Atomverhandlungen weiter ab - und will sich dem Druck der Wirtschaftssanktionen nicht beugen. Wenn keine Seite einlenkt, dürfte der Konflikt weiter eskalieren, analysieren meine Kollegen Christoph Sydow und Dominik Peters.

Die Zahl des Tages: 50 Prozent

Die Reichen werden immer reicher: Inzwischen gehört den Millionären die Hälfte des Finanzvermögens der gesamten Welt. So steht es im diesjährigen Global Wealth Report. 22,1 Millionen Menschen zählen zu dieser Gruppe der Dollarmillionäre. Das restliche Geldvermögen teilen sich die 7,6 Milliarden Bewohner der Erde, die nicht ganz so wohlhabend sind.

News: Was Sie heute wissen müssen

Beim EU-Gipfel in Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs über die Spitzenjobs: Die Lage ist extrem unübersichtlich.

Die Lage ist extrem unübersichtlich. Nach dem Mord an Walter Lübcke wächst bei Kommunal- und Landespolitikern die Angst vor rechter Gewalt: Siewerden bedroht, beschimpft und angegriffen.

Siewerden bedroht, beschimpft und angegriffen. Chinas Machthaber besucht Nordkorea: Xi und Kim feiern ihre "Blutsbande".

Xi und Kim feiern ihre "Blutsbande". Michael Gove ist nun Johnson-Herausforderer Nummer eins: Beim vorletzten Fraktionsvotum vor der Tory-Urwahl des nächsten britischen Premiers kletterte der Kandidat auf Platz zwei. Nun geht es um jede Stimme.

Beim vorletzten Fraktionsvotum vor der Tory-Urwahl des nächsten britischen Premiers kletterte der Kandidat auf Platz zwei. Nun geht es um jede Stimme. Verkehrsminister Andreas Scheuer will die Führerscheinregeln ändern : Autofahrer sollen ohne Prüfung Motorräder fahren dürfen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Deutschlands Millionäre haben Grund zur Sorge: In Brüssel werden die Superjobs an der Spitze der EZB und der EU-Kommission verhandelt. Die Personalien haben konkrete Auswirkungen auf den Millionärsstandort Deutschland, meint Harald Schmidt. Hier geht's zum Video.

SPIEGEL ONLINE

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Eure Eminenz, ich bitte Sie inständig, mich zu retten": Ein indischer Bischof soll eine Ordensfrau missbraucht haben. Papst Franziskus ignorierte den Fall lange, obwohl er Briefe bekam. Dann zettelten fünf Schwestern einen einzigartigen Protest an.

Samyukta Lakshmi/ The New York Times/ Redux/ laif Fünf Nonnen unterstützen ihre Schwester

Das grausame Leben der Prostituierten von Nördlingen: Ein britischer Historiker hat die Prostitution im mittelalterlichen Deutschland erforscht - und dabei verblüffende Entdeckungen gemacht.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Erin Patrice O'Brien Colson Whitehead

Was Sie lesen könnten: In seinem neuen Roman "Nickel Boys" erzählt der Bestsellerautor Colson Whitehead von einer Folteranstalt im Florida der Rassentrennung. Angelehnt ist sein Buch an die Geschichte der Arthur G. Dozier School for Boys, wo vor allem schwarze Jungen misshandelt wurden. Whitehead "walzt den täglichen Horror" allerdings nicht aus, schreibt meine Kollegin Anne Haeming, ihm "reicht das Nebenbei, das, was die Kinder sich zuraunen". Der Rest bleibt der Fantasie überlassen.

