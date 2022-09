1. Die neue starke Frau

Italien hat gewählt – zum ersten Mal in der Geschichte des Landes könnte mit Giorgia Meloni eine Frau das Amt der Regierungschefin übernehmen. Wie gern würde ich mich darüber freuen! Wie schön wäre es, würde es stimmen, was die Vorsitzende der neu gegründeten Uno-Frauenorganisation »UN Women« vergangene Woche in New York behauptete: »Wenn mehr Frauen anführen, im politischen wie im privaten Leben, profitieren alle davon, besonders in Krisen«, so Sima Bahous.

Von den 193 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen haben nach Angaben des neuen Zusammenschlusses derzeit nur 28 eine Staats- oder Regierungschefin. Dank der Wahl in Italien könnte die Frauenquote nun von 14,5 auf 15 Prozent steigen. Leider spricht Melonis Wahlsieg nicht unbedingt für die These, dass Frauen in politischer Führung die Welt zu einem krisensichereren Ort machen können.