»Wann hat der Rücktritt eines neuseeländischen Premiers jemals weltweit für Schlagzeilen gesorgt?«, fragt meine Kollegin Laura Höflinger in ihrem Porträt der Politikerin. Die meisten Deutschen interessierten sich lange für Neuseeland wohl allein als Urlaubsziel. Das Land ist schön, seine fünf Millionen Einwohner gehören angeblich zu den glücklichsten Menschen der Welt. Seit Ardern vor fünf Jahren ihr Amt antrat, wurde sie von Politikerinnen und Politikern und allen möglichen anderen Menschen bewundert.

»Ardern war anders«, so die Kollegin. Bei ihrem Amtsantritt 2017 war Ardern 37 Jahre alt, eine der jüngsten Regierungschefinnen überhaupt. Ein Jahr später brachte sie im Amt ein Kind zur Welt, das hatte es zuvor nur in Pakistan gegeben. Sie nahm sechs Wochen Elternzeit, und als sie kurze Zeit darauf zu Besuch bei der Uno-Vollversammlung in New York war, kamen auch ihr Gatte und die drei Monate alte Tochter Neve mit. Mit drei Jahren unterbrach die Tochter mal einen Livestream der Mutter und Premierministerin – sie wollte noch nicht schlafen.

Sie habe lange geglaubt, nicht hart genug für die Politik zu sein, hat die Politikerin mal in einem Interview über die Zeit vor ihrem Amtsantritt gesagt. Auch als Premierministerin hat sie über die eigenen Ängste und Zweifel offen gesprochen. Ist ihr Rücktritt in einer Situation, in der ihre Wiederwahl offenbar gefährdet war, nun ein Zeichen der Schwäche? Entschieden nein, meint meine Kollegin Laura. »Ardern hat öffentlich eingestanden, nicht mehr genug Kraft für das Amt der Premierministerin zu haben«, sagt sie. »Dazu gehört in einer Zeit und in einer Branche, in der Leistung und Durchhaltewille als Tugenden gelten, einiges an Mut und innerer Stärke.«

2. Wegen des Erreichens der Schuldengrenze könnte der US-Regierung tatsächlich bald das Geld ausgehen – mit bösen Folgen

Selbst unerschütterlichen Bewunderern der US-amerikanischen Demokratie, zu denen ich mich zähle, kommt es mitunter so vor, als sei die Regierung in Washington regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit bedroht. Die zuverlässig wiederkehrenden Drohungen mit Finanzblockaden im Politikbetrieb des Landes der Tapferen und Freien sind ein nerviges Ritual. Am heutigen Donnerstag dürfte eine Regierung in Washington mal wieder die sogenannte Schuldengrenze erreicht haben.

Nur eine wohl höchst ungewisse Einigung zwischen den Republikanern und Demokraten – genauer: ein Einverständnis der Republikaner, die Schuldengrenze zu erhöhen – könnte verhindern, dass die Regierung von Stund an keine Kredite mehr aufnehmen darf. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen schlägt deshalb Alarm, dem Staat droht die Zahlungsunfähigkeit. Voraussichtlich Anfang Juni würde ihm das Geld ausgehen.