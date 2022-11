Das anhaltende Schweigen des Präsidenten schürt Befürchtungen, er könne seine Niederlage anzweifeln und die Machtübergabe am 1. Januar an Lula torpedieren. Im Vorfeld der Abstimmung hatte Bolsonaro wiederholt unbegründete Behauptungen aufgestellt, das Wahlsystem sei anfällig für Betrug. Im ganzen Land blockieren Lkw-Fahrer Autobahnen, um gegen Lulas Sieg zu protestieren (hier im Video). Einige von ihnen fordern einen Militärputsch. Die Lastwagenfahrer zählen zu den wichtigsten Wählergruppen Bolsonaros und sind dafür bekannt, mit ihren Blockaden wirtschaftliches Chaos in der Exportnation anrichten zu können. Bolsonaro arbeite mit dem Generalstaatsanwalt an der Räumung der Autobahnen, sagt sein Sprecher.

Lula hingegen sendet versöhnliche Worte. Obwohl das Land tief gespalten ist und er mit nur 2,1 Millionen Stimmen Vorsprung gewann, sagte er, er wolle Präsident aller Brasilianerinnen und Brasilianer sein, also auch für jene 58 Millionen Menschen, die für Bolsonaro votierten. »Es gibt keine zwei Brasilien«, so Lula am bei seiner Siegesrede. Mein Kollege Marian Blasberg beschreibt in seinem Text , dass dies eher Wunsch statt Wirklichkeit ist. Lula konnte nur in 13 Bundesstaaten gewinnen, Bolsonaro in 14. Der Ausgang spiegelt das Wohlstandsgefälle des südamerikanischen Landes wider: Im ärmeren Norden triumphierte der Linke Lula, im reicheren Süden, Südosten sowie im mittleren Westen hingegen punktete Bolsonaro.

Seine Berater würden ihn beknien, die Wahlniederlage anzuerkennen, heißt es. Sie spekulieren bereits auf die nächste Wahl und hoffen auf einen späteren Sieg. Würde ihr Chef jetzt querschießen, minimierte das die Chancen in vier Jahren gen Null. Und so gab ein Regierungsmitglied in Brasilien jetzt bekannt: Der abgewählte Präsident wird den Sieg seines Rivalen Lula da Silva anerkennen. Von Bolsonaro selbst aber weiterhin: Schweigen.

2. Bricht der Erdoğan-Putin-Pakt?

Es war ein Abkommen, auf das sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan viel einbildete: Unter seiner Vermittlung hat er gemeinsam mit den Vereinten Nationen am 22. Juli erreicht, dass Russland einer Vereinbarung zustimmte, wonach trotz Krieg zwischen den beiden Ländern Getreide aus der Ukraine ausgeführt werden kann. Damit sollte die globale Ernährungskrise abgemildert werden. Die Ukraine gilt als eines der getreidereichsten Länder in Europa.