Das Thema des Tages: Japans Roboterrevolution

Robotik, künstliche Intelligenz und virtuelle Realitäten - sieht so unsere Zukunft aus? Dieser Frage ist mein Kollege Stefan Schultz in Japan nachgegangen. Drei Wochen war er unterwegs und hat sich angeschaut, wie Roboter das Leben und den Alltag verändern.

Zum Auftakt der vierteiligen Serie wird es romantisch - zumindest ein bisschen. Die erste Folge erzählt von Beziehungen mit nicht menschlichen Wesen. Ein Extremfall ist dabei Akihiko Kondo. Seine große Liebe existiert in zwei Varianten: als Puppe und als Hologramm. Die beiden teilen sich das Bett, reden miteinander, tauschen SMS aus und sind verheiratet - allerdings nicht offiziell. Wie das Zusammenleben aussieht, erfahren Sie hier.

Akihiko Kondo

Die Serie ist im Rahmen des Projekts "Globale Gesellschaft" entstanden. Ein Überblick dazu finden Sie hier.

Für Wieland Wagner ist Japan eine zweite Heimat. Viele Jahre lebte und arbeitete er dort als SPIEGEL-Korrespondent. Hier gibt er Einblicke in die gesellschaftlichen Vorgänge - und beschreibt, wie das Land mit seinen massiven Problemen umgeht.

Die Zahl des Tages: 88,50 Euro

So hoch ist das Bußgeld, das vier Mannheimer Familien zahlen sollen, weil ihre Kinder an einer Demonstration der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" teilnahmen. Lokalen Medien zufolge geht es konkret um zwei Schulstunden, die die Schüler verpassten.

Kay Nietfeld/ DPA

Schatz, ich muss zur Abstimmung: Die Abgeordneten werden zur Vereidigung der Verteidigungsministerin aus der Sommerpause zurückgerufen. Einige werden davon erleichtert sein, meint Harald Schmidt in seiner Videokolumne. Sie hätten sich nämlich entfremdet von der Familie.

SPIEGEL ONLINE

Amerika, wie tief bist du gesunken, fragt mein Kollege Roland Nelles. Die USA waren einst ein Vorbild für Freiheit, Fortschritt und Weltoffenheit. Nun sitzt im Weißen Haus ein Mann, der offen mit Parolen aus dem Lehrbuch der Rassisten Wahlkampf macht.

Der Coup: Annegret Kramp-Karrenbauer übernimmt das Verteidigungsministerium. Verblüfft war davon selbst die engste CDU-Spitze. Wie kam es zu dem Entschluss?

Haben Sie Angst? Geben Sie es ruhig zu! Psychiater Borwin Bandelow glaubt nämlich, um Großes zu vollbringen, müsse man sogar ängstlich sein. Und tatsächlich gibt es dafür prominente Beispiele.

Stephanie Atkinson/ EyeEm/ Getty Images

Wie der Osten Lehrer lockt: Der Lehrermangel in Mecklenburg-Vorpommern ist dramatisch. Durch eine Landpartie sollen junge Pädagogen Lust auf die Region bekommen.Klappt das?

Aus dem Comicalter sind Sie raus? Bestimmt nicht. "Nachts im Paradies" von Frank Schmolke ist ganz sicher nichts für Kinder. Auf 350-Seiten werden die Erlebnisse eines Taxifahrers rund ums Oktoberfest erzählt. In düsteren Zeichnungen wird Hauptfigur Vincent durch die Nacht geschickt - eine spannende Geschichte, findet Jan-Paul Koopmann. Erschreckend dabei ist vor allem die allgegenwärtige sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Eine Gute-Nacht-Geschichte ist das nicht.

Frank Schmolke/ Edition Moderne

