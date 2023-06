In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in zahlreichen Pariser Vororten Autos, in Mantes-la-Jolie im Nordwesten der Stadt wurde gar das Rathaus angezündet. Vorangegangen war der Tod eines jungen Mannes, mal wieder, muss man erschütternderweise sagen.

Am Dienstagmorgen war der 17-jährige Nahel M. bei einer Polizeikontrolle erschossen worden. Erst war unklar, wie genau es zu seinem Tod kam. Dann aber tauchte eine Videoaufnahme auf, die inzwischen vom Sender France Info verifiziert wurde. Sie zeigt, wie einer der Polizisten aus kurzer Distanz auf Nahel M. zielt. Als der losfährt, feuert der Beamte einen Schuss ab – wenig später ist M. tot.

Die Bilder sind »extrem schockierend«, wie es Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin formulierte. Und sie lösten eine Welle der Bestürzung aus – und der Wut. Meine Kollegin Nadia Pantel hat lange in Paris gelebt, in ihrem Text über M.s Tod beschreibt sie seine Bedeutung so:

»Der Fall rührt an all die Wunden, die in dem Land immer wieder aufreißen. Da ist auf der einen Seite die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen in den Banlieues, den Vororten von Paris, die sich Rassismus und Polizeigewalt ausgesetzt sehen. Auf der anderen Seite eine Polizei, die über Überstunden, schlechte Ausstattung und kaum verhohlenen Hass aus der Bevölkerung klagt. Und schließlich ein politisches Diskussionsklima, in dem Stimmen nur dann gehört werden, wenn sie sich besonders radikal positionieren.«

Dass die Wut nach einer Nacht verklungen sein dürfte, glaubt Nadia nicht. Es könnten also weitere Ausschreitungen folgen – wie 2005. Damals führte der Tod von zwei Jugendlichen in einem verarmten Viertel des Pariser Vororts Clichy-sous-Bois zu landesweiten Protesten, die drei Wochen andauerten.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Nahel M., 17 Jahre alt, erschossen bei einer Verkehrskontrolle

