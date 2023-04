Es kam anders. Harris verschwand mehr oder weniger in der Versenkung, ihre Vorschusslorbeeren sind längst verwelkt, ein anderer aussichtsreicher Kandidat oder eine andere Kandidatin für die Demokraten ist nicht in Sicht. Also verkündete Biden heute via Twitter, dass er es selbst noch einmal macht. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. »Ich glaube, dies ist unserer«, schrieb Biden. »Deshalb kandidiere ich für die Wiederwahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten.« Dazu veröffentlichte der 80-Jährige einen dreiminütigen Videoclip und mahnte: »Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen.«

Bei den Demokraten dürfte Biden als 46. Präsident der USA kaum ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen. Um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat seiner Partei ins Rennen zu gehen, muss er sich in parteiinternen Vorwahlen aber noch behaupten.

Biden zog vor reichlich zwei Jahren als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein. Sollte er die Wahl 2024 wieder gewinnen, würde er die zweite Amtszeit mit 83 Jahren antreten. In den vergangenen Monaten gab es innerhalb der Demokratischen Partei heftige Diskussionen, ob der siebenfache Großvater wegen seines Alters der geeignete Kandidat für ein weiteres Präsidentschaftsrennen wäre. Auch rutschten Bidens Umfragewerte in den vergangenen Monaten auf zeitweise dramatische Tiefstwerte ab. Doch seine Regierung und seine Demokraten verbuchten danach einige politische Erfolge und schnitten bei den Kongresswahlen im vergangenen November überraschend gut ab – das stärkte Bidens Position nach innen wie nach außen.

Seine Bilanz kann sich sehen lassen:

Er legte während der Coronapandemie ein 1,3 Billionen schweres Sofortprogramm auf, die Arbeitslosigkeit sank rapide und liegt inzwischen bei 3,5 Prozent und damit dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren.

Gleichzeitig erreichte die Inflationsrate im Juni 2022 ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent, die USA drohten in eine Rezession abzurutschen. Inzwischen liegt sie wieder bei rund fünf Prozent, die Rezession blieb aus.

Biden war in den ersten Monaten seiner Amtszeit viel damit beschäftigt, die Scherben zusammenzufegen, die sein Vorgänger Donald Trump im Verhältnis zu internationalen Partnern hinterlassen hat.

Gleich an seinem ersten Tag im Amt leitete Biden eine Rückkehr der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen ein, das Trump zuvor aufgekündigt hatte.

Biden versprach eine Versöhnung des unter Trump noch weiter gespaltenen Landes. Er wolle die »Seele« des Landes heilen. Doch das rechte und das linke politische Lager in den USA stehen einander weiterhin weitgehend unversöhnlich gegenüber. Bei konservativen Wählern glauben nach wie vor viele der Falschbehauptung Trumps, Biden sei nur durch massiven Wahlbetrug ins Weiße Haus gelangt. Immerhin wird der US-Präsident bei seinem neuen Wahlkampf ein Problem weniger haben: Fox News feuerte seinen Starmoderator Tucker Carlson . Der hetzte nicht nur gegen Einwanderer, verharmloste politische Gewalt und verbreitete Trumps Lügen. Er verspottete auch immer wieder Joe Biden. Es muss eine Genugtuung für ihn gewesen sein, dass Carlsons Rausschmiss und seine erneute Kandidatur fast zeitgleich passierten. Die größte Frage allerdings bleibt: Würde Kamala Harris im Falle einer Wiederwahl erneut Vizepräsidentin? Heute versuchte sie, alle Spekulationen darüber zu zerstreuen. In einer Mail an ihre Unterstützerinnen und Unterstützer schreibt sie: »Es ist Zeit. Joe Biden und ich stellen uns 2024 offiziell zur Wiederwahl. Ich bin so aufgeregt, wieder in den Wahlkampf zu ziehen – und ich weiß, dass es Präsident Biden auch ist.«

2. Auf diese Scheine können Sie bauen

Aus der Reihe der beliebten Artikel bei SPIEGEL.de ragen stets jene hervor, die sich im weitesten Sinne mit Immobilien beschäftigen: »Können Wärmepumpen in alten Häusern überhaupt funktionieren?« »Fünf Gründe, warum Sie jetzt trotzdem eine Immobilie kaufen sollten.« »Das sind die zehn größten Fallen beim Immobilienkauf.« »So kalkulieren Sie jetzt Ihre Immobilienfinanzierung.« Dass diese Art von Texten so beliebt sind, hängt wohl auch damit zusammen, dass die Wohneigentumsquote in Deutschland innerhalb der OECD am zweitniedrigsten ist. Nur etwas mehr als 40 Prozent der Bevölkerung leben in den eigenen vier Wänden, knapp 60 Prozent wohnen zur Miete. Jene 60 Prozent befassen sich offenbar immer mal wieder mit dem Gedanken, sich Wohneigentum anzuschaffen, da können die Ratgeber – meist verfasst von meinem Kollegen Jens Radü – nur helfen.