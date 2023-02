Da war es vielleicht auch Omen, was mein Kollege David Holzapfel zuvor recherchiert hatte. Er – protestantischer Bayer – war in Köln unterwegs und hat zwei echte Institutionen besucht, die Straßenkarnevalskneipen »Oma Kleinmann« und das »Engelbät«. Beide haben sich vom Karnevalstreiben in Köln verabschiedet. Karneval bedeutet immer auch Ekstase. Doch ihnen ging die Party im Kölner Studentenviertel Kwartier Latäng inzwischen zu weit. Die beiden Traditionskneipen machen schweren Herzens nicht länger mit. Zu laut, zu verdreckt, zu viel Alkohol und Enthemmung. »Ich habe gesehen, wie 14-Jährige vor unserem Laden eine Line Speed nach der anderen gezogen haben. Wie Mädels und Jungs zwischen Autos urinieren und koten, weil sie nicht wissen, wohin sonst. Da sind Mädels, die von Typen in die Ecke gedrängt und von unseren Türstehern in die Kneipe gezogen werden müssen«, sagt die Karnevalistin Maureen Wolf. »Wer es nicht gesehen hat, kann es nicht glauben. Türen wurden aufgetreten. Das klingt jetzt überzogen, aber man ist hier in Teilen seines Lebens nicht mehr sicher«, ergänzt Wirt Jürgen Potthoff.

»Oma Kleinmann« und das »Engelbät« machen nicht mehr mit, Hunderttausende aber schon. Zum ersten Mal seit der Coronakrise haben die Närrinnen und Narren in Deutschlands Karnevalshochburgen den Rosenmontag wieder ohne Einschränkungen gefeiert. Der erste große Zug startete am Montagmorgen in Köln – erstmals auf der rechten Rheinseite im Stadtteil Deutz, so dass er beide Seiten der Domstadt verband. Kamelle in den Rhein werfen war aus Umweltschutzgründen aber strengstens verboten und konnte zu Lizenzentzug führen. Da funktioniert sie noch, die deutsche Gründlichkeit!

Köln feierte in diesem Jahr ein Jubiläum. Am 10. Februar 1823 gab es hier den ersten Rosenmontagszug. 2023 lautete das Motto darum: »200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer«. In anderen Städten wie Düsseldorf, Mainz und Bonn ging es etwas später am Montag los. In Düsseldorf stand der Zug unter dem Motto »Wir feiern das Leben«. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt lautete die Devise: »In Mainz steht Fastnacht voll und ganz – für Frieden, Freiheit, Toleranz«.

Falls Sie irritiert sind: Nein, der jüngste Parteitag der Grünen war schon im vergangenen Oktober – und auch nicht in Mainz, sondern in Bonn.