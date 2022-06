Pelé, 81, emeritierter Fußball von höheren Gnaden, ist nun auch unter die Autoren »offener Briefe« gegangen. In einem Schreiben auf seinem Instagram-Kanal hat die brasilianische Legende an Wladimir Putin geschrieben: »Stoppen Sie die Invasion. Es gibt absolut keine Rechtfertigung für diese anhaltende Gewalt.«



Als er Putin in der Vergangenheit getroffen und ein Lächeln ausgetauscht habe, begleitet von einem langen Händedruck, habe er nie gedacht, »dass wir eines Tages so gespalten sein würden, wie wir es jetzt sind«, schrieb Pelé. Es haftet diesen treuherzigen Zeilen etwas Rührendes an – allein die Vorstellung, der Kreml könne nun wirklich, weil doch Pelé geschrieben hat und der Händedruck damals so warm war…



Aber so ist es vermutlich mit dem Sport, der sich das Völkerverbindende auf die Fahnen geschrieben hat. Er kann nicht anders, auch wenn es in allen seinen Disziplinen darum geht, sich gegenseitig »zu schlagen«. Aber nur symbolisch, sublimiert! Nicht in der wirklichen Tatsächlichkeit. Eben dort, in der Wirklichkeit, hat sich die ukrainische Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen Schottland für die WM in Katar qualifiziert.

Vielleicht wartet dort Pelé, mit ausgestreckter Hand und einem Lächeln.