Das Thema des Tages: Klinsmann wird Trainer bei Hertha BSC

Als Investor Lars Windhorst im Sommer bei Hertha BSC Berlin einstieg, hat er sich ein großes Ziel gesetzt: Aus dem Fußballbundesligisten soll irgendwann ein "Big City Club" werden - wie etwa Real Madrid oder FC Chelsea. Im Moment bleibt der Verein allerdings weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Eine überraschende Personalie soll dem Hauptstadtklub nun wieder zu Glanz verhelfen.

Jürgen Klinsmann kehrt als Hertha-Trainer zurück in die Bundesliga. Er soll dabei helfen, dass Windhorsts Traum vom Großklub nicht durch eine sehr schlechte Platzierung oder gar einen Abstieg ad absurdum geführt wird.

Für Klinsmann ist es die zweite Trainerstation in der Fußball-Bundesliga. Als Chefcoach des FC Bayern München 2008/09 war er schon vor Ablauf der Saison gescheitert. Seit seinem Ende bei der US-Nationalmannschaft 2016 war er ohne Trainerjob. Dabei bemühten sich die Berliner nach SPIEGEL-Informationen bereits im Sommer 2018 um ihn - damals noch ohne Erfolg.

Dass er den Job nun doch übernimmt, liegt wohl auch an Investor Windhorst. Nach vielen "Anrufen hin und her und einem Anruf zu Hause, ob es in Ordnung wäre", sagte Klinsmann Hertha zu. Frau Debbie gab ihr Okay.

Die Erwartungen an Klinsmann sind nun hoch. Aktuell steht Hertha auf Platz 15 - vom Relegationsplatz 16 trennen den Verein nur zwei mehr erzielte Tore gegenüber Fortuna Düsseldorf. Seinen ersten Auftritt als Trainer hat Klinsmann bereits am Samstag. Dann trifft Hertha zu Hause auf Vizemeister Borussia Dortmund.

Vorerst ist das Klinsmann-Experiment auf sechs Monate angelegt. Ausgeschlossen ist es nicht, dass er im Erfolgsfall dann sogar weitermachen wird.

Die Zahl des Tages: Sieben Kilo

So viel Müll haben die Mitarbeiter eines Nationalparks in Thailand im Magen eines toten Hirsches entdeckt. Während einer Patrouille stießen sie auf das Tier, das offenbar über einen längeren Zeitraum große Mengen Plastik gefressen hatte. Das Unrat habe wahrscheinlich seinen Verdauungstrakt blockiert, hieß es vom Direktor des Nationalparks. Besucher sollten zukünftig verstärkt dazu aufgerufen werden, ihren Müll nicht in der Natur zurückzulassen.

Office of Protected Area Region 13/ AFP

News: Was Sie heute wissen müssen

Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen Frankfurts Oberbürgermeister: Die Ehefrau von Peter Feldmann (SPD) soll binnen kurzer Zeit ein wesentlich höheres Gehalt bezogen haben als andere Beschäftigte in vergleichbarer Position. Die Parteien im Stadtrat zeigen sich verwundert - auch weil Feldmann lange schwieg.

Andreas Arnold/ DPA

EU-Parlament bestätigt von der Leyen als Kommissionschefin: Mit einem Monat Verspätung kann sie ihr Amt antreten. Das Europaparlament stimmte für die CDU-Politikerin und deren Führungsmannschaft.

Mit einem Monat Verspätung kann sie ihr Amt antreten. Das Europaparlament stimmte für die CDU-Politikerin und deren Führungsmannschaft. Neuer Skandal bei der Bundeswehr: Ein Mitarbeiter postete auf dem offiziellen Instagram-Account eine Uniform mit Hakenkreuzsymbolen und zynischen Kommentaren. Das Bild wurde mittlerweile gelöscht. Aus dem Verteidigungsministerium folgte eine Entschuldigung.

Ein Mitarbeiter postete auf dem offiziellen Instagram-Account eine Uniform mit Hakenkreuzsymbolen und zynischen Kommentaren. Das Bild wurde mittlerweile gelöscht. Aus dem Verteidigungsministerium folgte eine Entschuldigung. Sparkurs bei BMW: Der Autohersteller verzichtet in seinem Sparpaket "Next" auf Stellenstreichungen. Dafür werde ab dem kommenden Jahr die Erfolgsprämie stark gekürzt.

Der Autohersteller verzichtet in seinem Sparpaket "Next" auf Stellenstreichungen. Dafür werde ab dem kommenden Jahr die Erfolgsprämie stark gekürzt. Deutscher Tourist stirbt bei Minen-Detonation: In Myanmar ist ein 40-jähriger Deutscher von einer Landmine getötet worden, eine Frau aus Argentinien wurde leicht verletzt. Die beiden sollen sich in einem Sperrgebiet aufgehalten haben.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare

Big in Berlin: In seiner Videokolumne widmet sich Harald Schmidt ebenfalls dem Thema Jürgen Klinsmann. Bedenken hat er mit Blick auf das Spiel am kommenden Samstag gegen Dortmund.

DER SPIEGEL

"Ich war Reporter und kein Clown": Beim "Torfall von Madrid" machte er sich unsterblich und galt lange als bester Fußballkommentator. Heute wird Marcel Reif 70. Im Interview spricht er über Heimat, die Rettung seines Vaters vor den Nazis und Kritik vom Kaiser.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Paradies im Großstadtgetto: Siedlungen wie Hamburg-Mümmelmannsberg, Köln-Chorweiler oder München-Hasenbergl sind soziale Brennpunkte. Der Ruf dieser Orte ist dabei schlechter als die Realität. Das Ehepaar Döscher lebt seit Jahrzehnten in "Mümmel" - und zwar gern und günstig.

Peter Maxwill/ DER SPIEGEL

Abrechnung mit der Adelsfamilie: Die Publizistin und ehemalige Grünenvorsitzende Jutta Ditfurth ist im Adelsmilieu aufgewachsen. Nach dem Mauerfall spürte sie der Familiengeschichte nach. Besonders schockiert ist Ditfurth über den Antisemitismus ihrer Vorfahren. "Am liebsten schlüge ich noch heute einen Juden tot", schrieb beispielsweise eine ihrer Großtanten einst.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Machen Sie einen Filmabend! Draußen wird es früh dunkel, und obendrein ist es auch ziemlich ungemütlich. Das ist doch die beste Ausrede, um den Tag auf der Couch ausklingen zu lassen. Den passenden Film dazu finden Sie bestimmt in dieser Liste. Die BBC hat in diesem Jahr nämlich Kritiker nach den besten Filmen von Frauen gefragt. Von "Lost in Translation" über "Matrix" bis "Lady Bird" sollte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein.

ddp images/ interTOPICS/ mptv

Sie wollen lieber produktiv sein, statt im Heimkino zu versacken? Dann könnten Sie sich schon mal Gedanken über die Weihnachtsgeschenke machen. So viel Zeit ist nämlich gar nicht mehr. Als Motivation empfehle ich diesen Text aus dem vergangenen Dezember. Darin erklärt Psychologin Miriam Depping, warum es auch schiefgehen kann, sich nichts zu schenken.

