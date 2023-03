Auch sportlich ging es seit Jahresbeginn nur wenig voran. Die Bayern haben einen 10-Punkte-Vorsprung auf den BVB verspielt, gerade in der Bundesliga offenbarten sich erhebliche Leistungsschwankungen. »Das hat das Standing des Trainers nicht verbessert. Dennoch hatte der Klub noch alle Titelchancen, ist in sämtlichen Wettbewerben noch dabei«, merkt Peter Ahrens in seinem Kommentar an .

Er hält den FC Bayern München für einen »unregierbaren Klub«. Das Aus für Julian Nagelsmann zeige, wie schwierig es ist, die Bayern zu trainieren. Als Trainer müsse man gleichzeitig mit den Spielern und mit den Vorstandspersonen klarkommen. Und mit der Münchner Presse. »Diesen Dreischritt hinzubekommen, ist ein Meisterstück. An dem bisher fast alle gescheitert sind.«

Als Nächster darf sich Thomas Tuchel auf dem glatten Parkett nebst rutschigem Rasen an der Säbener Straße bewähren. Ein Trainer mit großem Renommee, der allerdings bei allen bisherigen Großklubs, für die er tätig war, irgendwann Probleme mit den Vereinsverantwortlichen bekam, die ihn trotz seiner Qualität nicht weiterbeschäftigen wollten.

Zu Recht fragt sich Peter: »Der Klub der Unregierbaren bekommt einen Trainer, der sich nicht regieren lässt. Wie viele Monate gibt man ihm?«

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Der unregierbare Klub

2. Diskriminierung der Alten

Als mein »Lage am Abend«-Kollege Wolfgang Höbel 1989 im Kulturressort des SPIEGEL anfing, sollte einer seiner ersten Texte von Madonna handeln. Er war 27, sie 31 Jahre alt, beide gehörten sie zu den Jungen. Kürzlich nun klagte die US-amerikanische Sängerin bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles: »Wir leben in einer Welt der Altersdiskriminierung«.

Wolfgang, mittlerweile 60 Jahre jung, wollte diesem Eindruck nachgehen und hat mit Carola Padtberg und Tobias Becker die aktuelle Titelgeschichte recherchiert . Ihr Fazit: Madonna hat recht. Auch in Deutschland fühlen sich ältere Menschen oft verlacht, verachtet und ausgeschlossen. Obwohl sie wirtschaftlich und medizinisch häufig gut versorgt sind, mangelt es ihnen an Wertschätzung und gesellschaftlicher Teilhabe.