hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Juwelenklau im Grünen Gewölbe - der gestohlene Staatsschatz

Gold, Silber, Edelsteine, Elfenbein - rund 3.000 Schmuckstücke und andere Kostbarkeiten beherbergte das Historische Grüne Gewölbe in Dresden. Um 4.59 Uhr am Montagmorgen meldeten sich Sicherheitsbedienstete bei der Polizei: Sie hatten auf Überwachungskameras beobachtet, wie Unbekannte in die Schatzkammer eindrangen. Die Einbrecher entwendeten drei wertvolle Juwelengarnituren. Der Überblick.

Eigentlich galten die Museumsräume im Residenzschloss als streng gesichert, auch während der Öffnungszeiten hatten höchstens hundert Menschen pro Stunde Zutritt zu den Ausstellungsräumen. Die Einbrecher sollen die Stromzufuhr zum Grünen Gewölbe lahmgelegt haben, indem sie einen Stromkasten unter einer Brücke in Brand steckten - so konnten sie vermutlich die Sicherheitstechnik außer Betrieb setzen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmann zeigte sich betroffen. "Man kann die Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen", sagte der CDU-Politiker. Und bestohlen worden sei nicht nur die Sammlung - sondern seien alle sächsischen Bürger. "Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet worden." Versichert waren die Juwelen offenbar nicht.

Das wertvollste Schmuckstück der Sammlung ist glücklicherweise momentan als Leihgabe im Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt - der "Grüne Diamant". Er ist mit 41 Karat einer der größten Diamanten der Welt und verdankt seine einzigartige Farbe natürlicher Radioaktivität. Erfahren Sie mehr über die Schatzkammer Sachsens und die wichtigsten Exponate.

Die Zahl des Tages: 122

Eine traurige Zahl: 122 Frauen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. "Jeden Tag findet ein Versuch statt, jeden dritten Tag wird der Versuch vollendet", sagte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey in Berlin.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Demokraten in Hongkong triumphieren : Bei den Kommunalwahlen in Hongkong bahnt sich eine Kräfteverschiebung an. Die Demokraten legen stark zu, für das Lager der Regierungschefin Lam wird es bitter. Die ersten Ergebnisse.

: Bei den Kommunalwahlen in Hongkong bahnt sich eine Kräfteverschiebung an. Die Demokraten legen stark zu, für das Lager der Regierungschefin Lam wird es bitter. Die ersten Ergebnisse. Australien untersucht mögliche Spionage aus China : China soll versucht haben, einen Agenten ins australische Parlament zu schleusen. Dieser habe aber den dortigen Geheimdienst informiert - und starb kurz darauf. Jetzt untersucht Australien den mysteriösen Todesfall.

: China soll versucht haben, einen Agenten ins australische Parlament zu schleusen. Dieser habe aber den dortigen Geheimdienst informiert - und starb kurz darauf. Jetzt untersucht Australien den mysteriösen Todesfall. Wie Michael Bloomberg Donald Trump besiegen will : Der Ex-Bürgermeister von New York und steinreiche Unternehmer will Präsident werden. Er startet mit einer gewagten Strategie .

: Der Ex-Bürgermeister von New York und steinreiche Unternehmer will Präsident werden. Er startet mit einer gewagten Strategie Brandanschlag auf Göttinger Ausländerbehörde: Die Tat soll im Zusammenhang mit einer geplanten Lesung von Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière stehen. In einem Bekennerschreiben kritisieren Unbekannte seine Flüchtlingspolitik.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Umweltschäden finanziert der Steuerzahler: Das Verhältnis deutscher Regierungen zur Braunkohle ist wie das eines Abhängigen zum Stoff, meint der Psychologe Christian Stöcker. Das schädliche Gift werde sehenden Auges weiterkonsumiert. Der Kommentar.

Deutschland, ein Wicht: Einst waren wir die glühendsten Europäer, heute zählen wir zu den zögerlichen. Als könnten wir nicht sehen, worum es geht. Aus unserem Hauptstadtbüro kommentiert Dirk Kurbjuweit die deutsche Europapolitik. Der SPIEGEL-Leitartikel.

DER SPIEGEL

LVMH kauft den Edeljuwelier Tiffany. Dahinter steckt der Superreiche Bernard Arnault. Oder war es Francois Pinault? Und welcher ist nochmal der Ehemann von Selma Hayek? Harald Schmidt kommt durcheinander mit den Milliardären. Die Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Wer einen Herzenswunsch hat, sollte ihn erst mal aufkleben": Um glücklich und erfolgreich zu sein, sollten wir unsere Lebensziele zuerst auf Collagen visualisieren, sagt Moodboard-Spezialistin Marianne Salentin-Träger. Hier ist ihre Anleitung.

Carole Bellaiche / H&K Fanny Ardant: "Je puritanischer eine Gesellschaft sich verhält, desto gefährlicher wird es"

"Diese ganze Political Correctness geht mir total auf die Nerven": Die französische Schauspielerin Fanny Ardant erklärt im Interview, warum sie nie wählen geht und trotz der Vergewaltigungsvorwürfe zu Roman Polanski hält. Außerdem verrät sie, mit welchen Frage sie jedes langweilige Mittagessen aufpeppt. Das Interview.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Carolina Romare/ ZDF Erinnert an Julien Assange: Der Betreiber der Enthüllungsplattform "Hydraleaks", gespielt von Lars Eidinger, ist untergetaucht

Was Sie heute ansehen könnten: Die Whistleblower-Miniserie "West of Liberty". Darin geht es um die Suche nach dem untergetauchten Kopf einer Enthüllungsplattform - mit unübersehbaren Referenzen zu tatsächlichen Whistleblower-Fällen wie den um Wikileaks und Julien Assange.

Zentral ist dabei die Kooperation zwischen zwei schrägen Agenten in Westberlin: der eine ein abgehalfterter Ex-Stasi- und CIA-Doppelagent, der sich mit einer schlecht laufenden Kneipe in Kreuzberg über Wasser hält, Schulden bei einem moldawischen Stripclub-Betreiber hat und regelmäßig einen ordentlichen Schluck braucht. Der andere ein Berliner CIA-Boss, der den klaren Fronten des Kalten Krieges nachtrauert, dem die Gegenwart fremd geworden ist und der doch seinen Platz nicht räumen will.

Vorweg sei verraten: Während der erste Teil etwas düster die beiden Antihelden vorstellt, liefert der zweite Teil beachtliche Action-Eskalation und überraschende Wendungen. Einige Eindrücke liefert unsere Fotostrecke. Alle sechs Folgen finden Sie in der ZDF-Mediathek.

Was Sie dazu noch lesen könnten: Machen Sie doch einen Abgleich zwischen Serie und Wirklichkeit. Ich empfehle Ihnen unsere kürzlich erschienene SPIEGEL-Titelgeschichte über tatsächliche Geheimnisverräter: Von Watergate bis Trump: Macht und Tragik der Whistleblower.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.

Hinweis für Leser und Leserinnen, die das Daily Update per WhatsApp bekommen: Zum 7.12. müssen wir dieses Angebot leider einstellen. Wenn Sie weiter Updates auf Ihr Handy bekommen möchten, laden Sie sich unsere App herunter und schalten Sie den Daily-Push ein. Interner Link: https://www.spiegel.de/dienste/besser-surfen-auf-spiegel-online-apps-fuer-android-und-ios-a-1040324.html