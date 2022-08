In jeder Krise gibt es neben vielen Verlierern auch einige Profiteure: bei Corona die Impfstoffhersteller, beim Lockdown die Versandhändler, beim Krieg die Waffenproduzenten. Und nun in der Energiekrise sind einige Energiekonzerne die großen Gewinner, von Shell über Chevron bis zum Gasexportland Norwegen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin profitiert perverserweise davon, dass der von ihm angezettelte Krieg den Weltmarktpreis für Öl und Gas in die Höhe treibt.

An Putins Krisenprofite kommt die Bundesregierung leider nicht heran. Doch es mehren sich Stimmen aus der Politik, wonach sogenannte Übergewinne von Unternehmen in Deutschland besteuert werden sollten. Mit dem Geld könnten die Leidtragenden der Krise dann entlastet werden. Nach Grünenchefin Ricarda Lang hat am Wochenende auch SPD-Chef Lars Klingbeil eine entsprechende Forderung erhoben, er sprach von »Zufallsgewinnen«.

Doch woher soll man wissen, welcher Gewinn »zufällig« und damit unverdient ist? Gehört der Milliardengewinn von Biontech dazu, deren Impfstoff viele Menschenleben gerettet hat? Oder der Profit von Krauss-Maffei Wegmann, obwohl wir doch eigentlich froh sein müssten, dass dort wohl Überstunden gekloppt werden, um endlich die Bundeswehr mit brauchbaren Panzern auszustatten?

Ein Team aus unserem Wirtschaftsressort hat sich umgehört , wie andere EU-Staaten mit den Krisenprofiten umgehen. Beispiel Italien: Hier erhebt der Staat in diesem Jahr einmalig eine Steuer bei Herstellern, Importeuren und Händlern von Strom, Gas und Erdölerzeugnissen. Die Steuer setzt nicht beim Gewinn, sondern beim Umsatz an. Hat sich der Saldo von Ausgangs- und Eingangsumsätzen zwischen Anfang Oktober 2021 und Ende März 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht, so wird diese Steigerung besteuert. Die möglichen Mehreinnahmen für den Staat werden auf bis zu elf Milliarden Euro geschätzt.

In Spanien zielt die Regierung auf Kraftwerksbetreiber ab, die ihren Strom mit Atom- oder Wasserkraft produzieren. Schließlich sind ihre Kosten nahezu gleich geblieben, ihre Gewinne jedoch förmlich explodiert. Außerdem will Spanien die Banken extra zur Kasse bitten, was freilich dazu geführt hat, dass sich Spaniens Zentralbankchef jetzt um die Stabilität einiger Finanzinstitute sorgt. Rumänien, Griechenland, Großbritannien und Ungarn haben ebenfalls Maßnahmen eingeführt, um Übergewinne abschöpfen.

Man sieht: So verlockend die Übergewinne sind, so schwer kommt man an sie heran. Die meisten Länder erheben daher keine Übergewinnsteuer im herkömmlichen Sinne, wie es sie etwa während der Weltkriege in den USA und Großbritannien gab. Zu erkennen ist aber auch, dass Warnungen vor einem »Ende der sozialen Marktwirtschaft« (FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai) reichlich übertrieben sind.

