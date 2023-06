Und heute Abend?

Könnten Sie natürlich einfach auf der Terrasse sitzen, ihrer eigenen oder der ihres Lieblingslokals, und sich daran freuen, dass die Sonne so spät untergeht. (In Hamburg heute erst um 21.44 Uhr.) Wenn Sie allerdings schon tagsüber im Homeoffice genug Sonne getankt haben, wäre es auch denkbar, einer Empfehlung meiner Kollegin Anke Dürr zu folgen und sich ins abgedunkelte Wohnzimmer zurückzuziehen, um sich in der Arte-Mediathek Billy Wilders Klassiker »Ariane – Liebe am Nachmittag« anzusehen . In den Hauptrollen: Audrey Hepburn und die Stadt Paris. Anke sagt: »Ja, es gab schon damals Diskussionen, ob Gary Cooper nicht zu alt sei für Hepburn, um ihre große Liebe zu spielen, aber man kann den Film auch einfach als das sehen, was er sein wollte: eine Liebeskomödie für einen schönen Sommerabend.«

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herzlich

Ihr Oliver Trenkamp, Blattmacher in der Chefredaktion