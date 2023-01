Ein bisschen klingt das so, als sei der Fall auf dem besten Weg, in der Schublade »Schlimmer Schicksalsschlag, den leider niemand verhindern konnte«, abgelegt zu werden. Dem ist aber nicht so. Vor allem stellt sich die Frage, warum der Täter noch bis vor wenigen Tagen wegen einer ähnlichen Tat im Gefängnis saß – sich nun aber wieder frei bewegen konnte? Hätte der Mann sich nicht ohnehin längst in einem Abschiebeflieger befinden müssen?

Bei dem Täter handelt es sich laut Innenministerium Schleswig-Holstein um einen staatenlosen Palästinenser. Der Mann aus Gaza reiste nach SPIEGEL-Informationen im Dezember 2014 in die Bundesrepublik ein. Er erhielt im Juli 2016 subsidiären Schutz, allerdings wurde ein Rücknahmeverfahren eingeleitet .

Ibrahim A. saß vom 20. Januar 2022 bis zum 19. Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft, bestätigte ein Hamburger Gerichtssprecher dem SPIEGEL. Er hatte am 18. Januar 2022 in der Schlange vor einer Essensausgabe für Wohnungslose auf einen anderen Mann mehrfach eingestochen. Der Verurteilte legte Berufung ein, das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig. Ibrahim A. kam daher nicht in Strafhaft, sondern blieb in U-Haft. Vor wenigen Tagen erreichte die Dauer der U-Haft nahezu das verhängte Strafmaß. Eine Richterin am Landgericht habe daher am 19. Januar entschieden, er sei noch am selben Tag freizulassen, so der Gerichtssprecher. Eine weitere U-Haft sei als »unverhältnismäßig« bewertet worden.

