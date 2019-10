hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Konjunkturschwäche in Deutschland

Sind die fetten Jahre bald vorbei? Handelskonflikte und der nahende Brexit belasten die deutsche Wirtschaft immer mehr. Nun haben führende Wirtschaftsinstitute ihre Prognose für Deutschland deutlich gesenkt. Nach dem Schrumpfen der Wirtschaft im Frühjahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt auch im abgelaufenen dritten Quartal gesunken sein, prognostizierten die Ökonomen - und kritisieren den Kurs von Olaf Scholz.

Der Finanzminister will trotz schwächelnder Konjunktur keine neuen Schulden machen. Die sogenannte schwarze Null ist seit Jahren ein Fixpunkt der deutschen Finanzpolitik. Mittlerweile werden jedoch die Rufe nach mehr Investitionen lauter. Lesen Sie hier, warum sich Deutschland von seiner Sparsamkeit verabschieden sollte.

Finanzminister Scholz will jedoch keinesfalls in die Miesen kommen. Dabei würden ein paar Milliarden Euro im Dispo so vieles einfacher machen, kommentierte mein Kollege Christian Reiermann vor Kurzem.

Der Blick der Bürger in die Zukunft fällt schon jetzt reichlich pessimistisch aus. Laut dem jüngsten SPIEGEL-Wirtschaftsmonitor stellen sie sich auf schlechte Zeiten ein. Nur etwa die Hälfte der Befragten schätzt die wirtschaftliche Lage Deutschlands als "gut" ein. Mit baldiger Besserung rechnen nur wenige.

Die Zahl des Tages: 6000

So hoch ist etwa die Anzahl an Mailkonten, zu denen sich ein Yahoo-Mitarbeiter Zugriff verschafft hat. Der Programmierer hat die betroffenen Postfächer nach Sexbildern und -videos durchsucht. Der Mann ist mittlerweile nicht mehr für das Unternehmen tätig. Sein Fall beschäftigt nun die Justiz.

News: Was Sie heute wissen müssen

Karel Gott ist tot: Die "goldene Stimme aus Prag" starb am Dienstagabend kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren. Einen Nachruf finden Sie hier.

Zwei Polizisten sollen Frau in Gewahrsam vergewaltigt haben: In Thüringen stehen zwei Beamte unter Verdacht, eine Frau in Polizeigewahrsam missbraucht zu haben. Gegen die Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

In Israel hat die Liste Blau-Weiß von Benny Gantz die geplanten Gespräche mit der Likud-Partei abgesagt. CSU blockiert Beschluss zu Klimaprogramm: Das Kabinett wird laut Regierungskreisen geplante Beratungen kurzfristig aussetzen. Besonders die CSU sieht noch Gesprächsbedarf.

Das Kabinett wird laut Regierungskreisen geplante Beratungen kurzfristig aussetzen. Besonders die CSU sieht noch Gesprächsbedarf. Jan Böhmermann ist jetzt offiziell ein Genosse: Die SPD hat den TV-Satiriker aufgenommen. Allerdings gibt es seitens der Sozialdemokraten auch Bedenken.

Wo Boris Johnson recht hat: Seit er an die Macht gekommen ist, regiert der britische Premier als skrupelloser Populist sein Land. Aber in der Brexit-Debatte hat er einen Punkt, schreibt mein Kollege Michael Sauga in seiner Kolumne.

Ein Höhepunkt der Wissenschaft: Forscher haben herausgefunden, dass der weibliche Orgasmus einen Sinn hat. Dafür gebührt ihnen Dank und eine besondere Anerkennung, meint Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Das Epizentrum des Versagens? - Die Beschaffungsbehörde der Bundeswehr in Koblenz ist zum Symbol der deutschen Rüstungsmisere geworden. Egal, ob fluguntaugliche Kampfhubschrauber oder fehlende Stiefel, immer wird mit dem Finger auf das Amt gezeigt. Doch arbeiten dort wirklich nur Versager? Ein Besuch vor Ort.

"An ihm kommt keiner vorbei": Konkurrenten und Fachleute beschreiben Kevin Mayer mit Superlativen. Der französische Zehnkämpfer ist absolute Weltklasse. Er selbst sagt jedoch, sein Erfolg sei "nur geklaut". Was meint er damit?

Genießen Sie doch einfach mal das Schietwetter! Von goldenem Herbst kann ja bisher kaum die Rede sein. Die Laune sollten Sie sich davon nicht vermiesen lassen. Denn Regentage sind perfekt für einen Fotospaziergang, findet die Hamburgerin Susanne Krieg. Tipps dafür finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

