SPIEGELein, SPIEGELein: In der Endrunde von »Miss Germany« steht unter anderem Saskia von Bargen, 19. Ich habe den Wettbewerb 2020 und 2021 begleitet, auch da hieß es schon: Inzwischen zähle nicht mehr der Body, sondern das »Zwischenmenschliche«, die »Botschaft« der Frauen. Tja, nun: Am lukrativen Geschäftsprinzip Objektivierung der Frau hat sich bis heute natürlich nichts geändert. Auch dieses Mal will die Oldenburger Unternehmerfamilie Klemmer eine besonders besondere Frau zu einer »Siegerin« machen – während andere besonders besondere Frauen verlieren. Und was ist besonders im Jahr 2023? Von Bargen: »Ich will Außenstehende darüber aufklären, was es bedeutet, eine trans Frau zu sein.«

Mini-Hohlspiegel