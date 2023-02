Und heute Abend?

Wer Familie hat, kann in den Keller hinab- oder auf den Speicher hinaufsteigen, das Spiel »Risiko« aus dem Stapel mit den seit Jahrzehnten nicht mehr gespielten Spielen ziehen, den Staub von der Verpackung pusten – und mal wieder, Sie haben es erraten, »Risiko« spielen. Zwar sang der unvergleichliche Vic Chesnutt einst: »Board games are boring, may they rot on the shelf«, aber trifft das auch auf »Risiko« zu? In Zeiten, da das geostrategische »Great Game« in der Realität wieder eröffnet ist?

Natürlich kommt es auf die Variante an. Seit der Quatsch zu Beginn der Achtzigerjahre beinahe auf dem Index gelandet wäre, müssen gegnerische Armeen nicht mehr »vernichtet«, sondern nur »besiegt« werden. Wer früher fremde Länder »erobert« hat, darf sich heute »Befreier« nennen. Zu lernen wäre erstens, dass »Framing« in der Brettspielindustrie eine lange Tradition hat. Wir spielen noch die alte Variante, in der allerdings auch nicht von »unterjochen« und »brandschatzen« die Rede ist.

Kriegerisch bleibt’s trotzdem und auch ungerecht, wenn die alliierten Töchter sich gleich zu Beginn durch die Gnade der Karten im Besitz von ganz Nordamerika sowie Asien befinden. Alle Versuche, die geschmacklose Auseinandersetzung auf diplomatischem Wege zu beenden (»Unentschieden, okay? Und Pudding für alle?«), fruchteten leider nicht. Zu lernen war zweitens, dass die menschliche Natur offenbar auch am Spielbrett die menschliche Natur ist.

Zu beantworten wäre, drittens, die Charakterfrage, ob man ein Spiel wie »Risiko« in Zeiten riskanter Kriege überhaupt spielen sollte. Das mag jeder für sich beantworten. Schach jedenfalls ist in moralischer Hinsicht auch nicht auf der sicheren Seite ...

Einen friedlichen Abend wünscht Ihnen Ihr

Arno Frank, Autor