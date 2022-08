Millionen Menschen auf der Welt haben sich in den vergangenen Tagen das Internetvideo eines Nutzers namens »Zaidleppelin« angesehen, der ihnen offenbar aus dem Herzen spricht: »Ich habe jüngst den Begriff ›quiet quitting‹ gelernt«, sagt der Mann. »Man kündigt nicht seinen Job, aber man verabschiedet sich von der Idee, dessen Anforderungen immer überzuerfüllen. Man erfüllt immer noch seine Pflichten, aber fühlt sich nicht länger an eine Mentalität gebunden, die vorschreibt, Arbeit sei dein Leben. Das ist sie nicht, und dein Wert als Person wird nicht durch deine Tätigkeit definiert.«

Wörtlich übersetzt heißt »quiet quitting« stille Kündigung. In Deutschland würde man wohl eher sagen: Da hat sich einer innerlich verabschiedet und arbeitet gerade noch so viel, dass er nicht gefeuert wird.

Kein Handschlag mehr als unbedingt nötig: Würde nur ein Bruchteil jener, die den Beitrag im Internet gesehen haben, tatsächlich so denken und handeln, hätten die Unternehmen ein Problem.

Meine Kollegin Maren Hoffmann ist dem Phänomen nachgegangen. Sie schreibt: »Arbeitsrechtlich gesehen geht es darum, die eigene Arbeitsleistung zu reduzieren, ohne vertragliche Pflichten zu verletzen. Jeder, der schon mal in einer größeren Organisation tätig war, weiß: Wenn man sich penibel an vorgeschriebene Arbeitsabläufe hält, statt selbst mitzudenken, kann man den Arbeitsfluss ziemlich ins Stocken bringen.«

Doch dem Arbeitgeber zu schaden, darum scheint es beim stillen Kündigen oft gar nicht zu gehen. Sondern vielmehr darum, sich der in manchen Jobs offenbar üblichen Selbstausbeutung zu verweigern. Maren schreibt: »Etliche der »quiet quitters« sehen die innere Kündigung als Burn-out-Prophylaxe«, als Selbstfürsorge. Arbeit sei für diese Leute kein Lebensinhalt, sondern Mittel zum Zweck. Unbezahlte Überstunden mehrten nicht länger ihren Lebenssinn. Und warum sollte man Aufgaben zusätzlich übernehmen, für die man gar nicht bezahlt wird?

Das scheint mir die Stimmung in einigen mir bekannten Berufswelten tatsächlich treffend wiederzugeben. Womöglich lautet die deutsche Übersetzung von »quiet quitting« einfach »Dienst nach Vorschrift«. Oder wie es eine Twitteruserin ausdrückte: »In Germany we don’t say ›quiet quitting‹, we say Arbeitszeitgesetz and I think that’s beautiful.«

