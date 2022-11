Im Ukrainekrieg sei der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko »ein treuer Vasall Putins« . Von seinem Territorium aus operiert russisches Militär, starten Raketen. Die Opposition hat er ins Exil getrieben oder verhaftet, westliche Sanktionen haben die belarussische Wirtschaft fast lahmgelegt. In dieser Situation sucht Lukaschenko nun offenbar einen Sündenbock: Polen. Die staatlich kontrollierten Blätter in Minsk hetzen gegen Warschau, das sich so eindeutig auf die Seite der Ukraine gestellt hat, Waffen liefert und Millionen ukrainische Flüchtlinge beherbergt.

Außerdem sei der Menschenschmuggel ein Mittel, den westlichen Nachbarn zu piesacken. »Schon im Herbst 2021 hatte Diktator Alexander Lukaschenko Tausende Menschen aus Ländern wie dem Irak, Afghanistan, Syrien nach Belarus gelockt, um sie dann zur Weiterreise nach Polen zu ermutigen. Sein Ziel offenbar: Chaos und Verunsicherung stiften in dem EU-Land«, schreiben die Kollegen Puhl und Jeznach. Warschau versuchte die Ankömmlinge abzublocken, ließ einen meterhohen Zaun an der Grenze hochziehen. Brüssel assistierte, übte Druck aus vor allem auf Fluglinien, die Minsk ansteuerten. Schließlich ebbte der Strom ab.

Doch seit einigen Wochen registriert Polen wieder mehr Neuankömmlinge: 117 Menschen aus Ägypten, Syrien, dem Jemen, Kuwait, dem Kongo, dem Sudan und anderen Ländern kamen etwa am vergangenen Mittwoch, so viele sind es jetzt fast täglich. Für den Fall, dass Moskau nach belarussischem Vorbild eine »künstliche Flüchtlingskrise« erzeugen wolle, kündigte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak diese Woche an, einen weiteren Zaun zu bauen. Pioniere haben bereits begonnen, an der Grenze zur russischen Enklave Kaliningrad Stacheldraht auszurollen.

Bidens Sicherheitsberater verhandelt offenbar mit Putin-Vertrauten Trotz Sanktionen hält das Weiße Haus noch Kontakt nach Moskau. Laut »Wall Street Journal« soll Joe Bidens Sicherheitsberater mit dem Kreml gesprochen haben. Es ging demnach um Nuklearwaffen

3. Nächster Halt: Weihnachten?!

Zum 27. Mal trifft sich dieser Tage die Weltgemeinschaft zur alljährlichen Klimakonferenz. Dieses Mal findet sie im ägyptischen Badeort Scharm al-Scheich statt, aber auch in Hamburg können die Bürgerinnen und Bürger sich als Teil des Konferenzspektakels fühlen. Unter dem Motto »#SteigEinBeimKlimaschutz« erhalten einige Haltestellen des Hamburger Verkehrsverbunds anlässlich der Weltklimakonferenz neue Namen: So wird aus Eppendorfer Baum Steppendorfer Baum, Rothenburgsort heißt Tropenburgsort, statt in Kirchwerder steigt man in Kap Verder aus dem Bus. Die Aktion soll die konkrete Bedrohung durch den Klimawandel auch für Hamburg deutlich machen.