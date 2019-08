hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Wahnsinn Kreuzfahrt

Die Amerikaner fingen damit an, in Europa sind die Briten und die Deutschen die besten Kunden: Immer mehr Urlauber buchen eine Kreuzfahrt. 28,5 Millionen Menschen waren es im vergangenen Jahr weltweit, die Zahl der Deutschen an Bord hat sich seit 2009 verdoppelt.

Doch der Traumurlaub hat eine dunkle Seite - die schwimmenden Hotels sind ein Klimakiller, sie verschmutzen Luft und Ozeane. Ihre Passagiere stürmen mittlerweile auch die entlegensten Dörfer an der Küste. Kollege Felix Hutt ist inkognito mit der "Mein Schiff 6" gefahren und schildert die Missstände dort. Darum geht es im neuen SPIEGEL.

Besonders hart trifft es seit Jahren Venedig, wo die Schiffe bis in den Hafen am Markusplatz im Zentrum der Lagunenstadt fahren. Italiens Regierung erwägt jetzt eine Reduzierung, aber der Branchenverband der Kreuzfahrtindustrie will davon nichts wissen.

Die Zahl des Tages: 20

Am 9. August 1999, also vor 20 Jahren, kam Wladimir Putin in Russland an die Macht. Seitdem hat er das Land radikal verändert. Doch jetzt ist die Proteststimmung groß. Hier geht es zur Analyse meines Kollegen Christian Esch.

DPA Unumschränkter Herrscher in Russland: Wladimir Putin

News: Was Sie heute wissen müssen

Krise in Italien: Die Regierung in Roma ist am Ende, jetzt möchte Innenminister Salvini die Macht übernehmen. Aber so schnell geht das nicht.

. Lesen Sie hier ein Porträt des Rechtspopulisten Salvini.

UPPA/ FACE TO FACE Salvini: Immer auf Stimmenfang

imago images/ eu-images Bakery Jatta: Der "Wunder-Flüchtling"

Meinung: Kommentare, Interviews, Essays

Diese Besserwisserei muss aufhören: Was ist los mit der SPD? Das Dauernörgeln ehemaliger Spitzen-Genossen schade der Partei, warnt Interimschef Thorsten Schäfer-Gümbel in einem Gastbeitrag.

DER SPIEGEL Erkennen Sie die Melodie?

Erkennen Sie die Melodie? Atmen und die richtigen Töne treffen - schaffen Sie das auch? Machen Sie den Gratis-Hörtest. Hier geht es zum Video von Harald Schmidt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Worauf Paare beim Thema Geld achten sollten: Wie fürs Alter vorsorgen? Woran bei der Krankenversicherung denken? Ein gemeinsames Konto? Eugénie Zobel von der Stiftung Warentest verrät, wie Paare sich besserstellen können.

Motortion/ iStockphoto/ Getty Images

Wenn die Seele dick macht: Hirnforscher entschlüsseln, wie Fettleibigkeit im Kopf entsteht - ausgelöst zum Beispiel durch Stress. Was bedeutet das für den Umgang mit Übergewicht?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Universal Pictures Der eine ist Hobbs, der andere Shaw, prügeln können beide: Dwayne Johnson (l.) und Jason Statham

Schauen Sie im Kino "Hobbs & Shaw": Ihr Sohn kommt bestimmt gerne mit. Um nach einer anstrengenden Woche abzuschalten, empfiehlt sich dieser Ableger aus der "Fast & Furious"-Reihe. Durchgeknallte Verfolgungsjagden und zwei großspurige Männer, die sich mit den Bösen auf dieser Welt prügeln. Lesen Sie hier die Kritik meines Kollegen Philipp Schwarz.

Und dann gibt's endlich wieder Fußball: In Deutschland geht es mit dem DFB-Pokal los. Aber auch die beste Liga der Welt startet mit dem ersten Spieltag der Premier League. Holt Liverpool diesmal den Titel? Lesen Sie hier den Saison-Ausblick.

Das Wetter ist natürlich auch wichtig: Die Kaltfront kommt, es wird gefährlich, heißt es in der Kolumne von Jörg Kachelmann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Alwin Schröder vom Daily-Team

