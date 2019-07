hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Was uns bewegt

Eine Partei nach der anderen entdeckt das Thema Klima für sich und platziert ihre Botschaften im Hitzesommer. Es findet ein hektisches Ergrünen statt, angesichts momentaner Traumumfragewerte für die Ökopartei.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa will die Mehrwertsteuer auf Bahntickets absenken. Eine Subvention ist natürlich immer schöner als konsequent klimaschädliches Verhalten zu verteuern. Und mein Kollege David Böcking erklärt: Abschaffen ließe sich die Mehrwertsteuer ohnehin nicht leicht.

FDP-Chef Christian Lindner hatte es sich mit Klimaschützern verdorben, als er besorgten Schülern riet, sie sollten Analysen den "Profis" überlassen. Es hagelte Kritik - jetzt kommt sie auch parteiintern: "Negative Campaigning" ginge nicht, es mangle an Empathie, richtete die FDP-Jugend im SPIEGEL aus.

Abseits solcher Aussagen stellen sich viele Deutsche gerade die Frage, wer was zum Klimaschutz beitragen kann: Fleisch, ja oder nein? Haus dämmen? Nicht mehr fliegen? Oder weniger? Ein Auto oder keins mehr?

Hier sehen Sie zum Thema Verkehr anschaulich, was in Deutschland welche Kohlenstoffdioxid-Emissionen verursacht:

Nur zwei kleine Tonnen für die Inlandsflüge, sagen Sie? Sagt auch Christian Lindner.

Ist nur vom Prinzip her Quatsch, weil: Sinnlose Flüge kann man sich und der Umwelt einfach sparen, es gibt die Bahn. Keine deutsche Großstadt, die nicht in maximal sechs Stunden erreichbar wäre. Und rechnen Sie - der Airlichkeit halber - bitte in die Flugzeit die Stunde an der Sicherheit, am Gate, beim Rumstehen auf dem Rollfeld und in der Münchner S-Bahn mit ein.

Was die Grafik nicht im Detail aufschlüsselt: Autos sind das größte Übel. Laut Umweltbundesamt haben Pkw 100 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2017 verursacht. Das 50-fache der Inlandsflieger und immer noch das Doppelte des chronisch unbeliebten Güterverkehrs mit schweren Lkw ("nur" 47 Millionen Tonnen).

Anders als manche Eltern auch in unserer Hamburger Kita (Grünen-Europawahlergebnis in St. Pauli: 38 Prozent!), kann man seine Kinder dort zum Beispiel locker ohne Auto hinbringen. Und trotzdem rollt morgens ein Dutzend Familienkutschen an.

Es gibt einiges zu tun - und zu lassen.

Die Zahl des Tages: 50 + 1

Die 50+1-Regel der Deutschen Liga verhindert, dass ein Investor die Entscheidungsmehrheit bei einem deutschen Profiklub übernehmen kann. Jahrelang hat Michael Kind, Hauptinvestor bei Hannover 96, für eine Ausnahme für seinen Klub gestritten. Jetzt gab er klein bei. Die Regel beschäftigt allerdings auch das Bundeskartellamt, es gibt Zweifel, ob sie in ihrer jetzigen Form bestehen bleibt.

News: Was Sie heute wissen müssen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Analysen

Erde ist alle: Es ist Erdüberlastungstag, ab dem heutigen 29. Juli verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als der Planet erneuern kann. Die Videoanalyse.

DER SPIEGEL Harald Schmidt, Rattenkenner

Toll, die Ratten: Sie sind intelligent, leben sozial und klimafreundlich - wieso also werden die Nager immer so herabgesetzt? Fragt Harald Schmidt. Das Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Gegen das Vergessen: Alzheimer ist unheilbar, aber es gibt eine kleine Hoffnung: Ein gesunder Lebensstil und Medikamente, die lange vor Ausbruch der Krankheit wirken, könnten sie verzögern.

Getty Images Und jetzt, tritt rein! Was ist ein guter Papa?

Vater sein: Viele Paare nehmen sich vor, Hausarbeit und Kindererziehung fair zu verteilen - und dann läuft doch alles anders. Warum eigentlich?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Montag ist Kinotag: Hier sehen Sie die Filmstarts der vergangenen Woche, unter anderem: Natalie Portman auf Drogen und Penelope Cruz im neuen Almodovar-Film. Ist das nichts?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

