Von diesem Sonntag an wird im ägyptischen Scharm al-Scheich bei der 27. Uno-Klimakonferenz über Klimaanpassung und Klimaschutz verhandelt. Mein Kollege Alfred Weinzierl, der die Titelstory mit Unterstützung der Kolleginnen Lisa Duhm und Susanne Götze und des Kollegen Tobias Großekemper verfasst hat, schildert, wie Deutschlands Bürokratie wichtige Aktionspläne der Kommunen bislang ausbremst. Er schreibt: »In Deutschland gibt es keine Erkenntnislücke, es gibt ein Umsetzungsproblem.«

Bereits 2008 hat der Bund mit großem Tamtam die sogenannte Deutsche Anpassungsstrategie ins Leben gerufen. Doch mehr als viele bunte Broschüren, Risikoanalysen des Umweltbundesamtes und ein Förderkatalog für Einzelmaßnahmen sind dabei nicht herausgekommen. Ob eine Flussauenlandschaft zur Überflutungsfläche umgewidmet oder ein öffentlicher Parkplatz entsiegelt und in einen Park verwandelt wird, das entscheiden bis heute Deutschlands Kommunen, also Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Landräte jeweils nach Gusto – und Wahlkalkül.

Deutschland hinkt im Vergleich zu diversen anderen Industrienationen bei der Klimaanpassung hinterher. In den USA und in Frankreich etwa ist das Bewusstsein für den Schutz der Bevölkerung gegen Hitze merklich ausgeprägter. Einzelne US-Bundesstaaten riefen wie Kalifornien im Juli 2021 sogar den Notstand aus – dort wurden am wärmsten Punkt, dem Death Valley, an einem Tag 54 Grad gemessen. Aufgrund solcher Hitzerekorde, aber auch aufgrund von Waldbränden und extremer Wasserknappheit, haben manche Regionen der USA ihre Infrastruktur angepasst. In Kalifornien gibt es sogenannte Cooling-Centers, also mit Klimaanlagen gekühlte Räume im Rathaus oder in örtlichen Behörden, die in einer Hitzewelle für Schutzbedürftige offenstehen.

In Deutschland fehle es nicht am Geld, sondern oft am politischen Willen – und am Personal, das sich um Klimaanpassung kümmert, schreiben die Kollegen. Hamburg zum Beispiel soll zu einer sogenannten Schwammstadt werden, damit die Stadt besser gegen Starkregen und Überschwemmungen geschützt ist, mit einer Gründachstrategie. Die steht in einem schon 2015 verabschiedeten Klimaplan. »Dachbegrünung kann einen Großteil des Regens zurückhalten, die Niederschläge gelangen mit Verzögerung und in geringerem Maße in die Kanalisation. So weit die Theorie der guten Absicht«, heißt es in der SPIEGEL-Titelstory: »In der Praxis ist noch viel zu tun: In Hamburg sind erst fünf Prozent der Dachflächen begrünt.«

»Die Politik hat bisher gern so getan, als ob man doch noch das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann«, sagt mein Kollege Alfred. »Das ist von den Wissenschaftlern aber längst abgeräumt, deshalb muss sich die Politik dem Faktum auf der Konferenz stellen: Wir sind auf dem 2,5-Grad-Pfad.« Umso dringlicher sei es, dass wir uns den neuen Gegebenheiten anpassen. »Das ist keine Kapitulation, sondern nur ein Akt der Vernunft – um den Menschen das Leben mit dem neuen Klima leichter zu machen und sie vor Lebensgefahr zu schützen und um die materiellen Schäden zu mindern.«

Lesen Sie hier die aktuelle SPIEGEL-Titelgeschichte: Rette sich, wer kann – Wie Deutschland sich für die Klimakrise wappnet

2. Die am Montag in Berlin verunglückte Radfahrerin ist tot – aber nach derzeitiger Kenntnis trifft die Klima-Aktivisten, die einen Stau auslösten, keine Schuld

Heute haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin mitgeteilt, dass die bei einem Unfall mit einem Betonmischer am Montag lebensgefährlich verletzte Radfahrerin gestern Abend gestorben ist.

Der Unfall hat für bundesweite Diskussionen gesorgt, weil ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Verletzte unter dem Lkw zu befreien, nach Angaben der Feuerwehr einige Zeit durch einen Stau auf der Stadtautobahn aufgehalten wurde. Der Stau soll durch eine Aktion der Klimaprotestgruppe »Letzte Generation« ausgelöst worden sein.

Die Polizei ermittelt deswegen gegen zwei Blockierer, einen 63-Jährigen und einen 59-Jährigen, wegen unterlassener Hilfeleistung und der Behinderung Hilfe leistender Personen. Die Aktivisten hatten sich offenbar an einer Schilderbrücke auf der A100 festgeklebt. Die Gruppe »Letzte Generation« sprach heute den Angehörigen der Radfahrerin ihr Beileid aus. »Wir sind geschockt«, sagte Carla Hinrichs, die Sprecherin der Aktivistinnen und Aktivisten. Zugleich kündigte die Gruppe an, weiterzumachen: »Die Bundesregierung soll unseren Protest beenden – jetzt, indem sie die Krise in den Griff bekommt«, hieß es in einer Mitteilung. »Bis dahin geht der Widerstand weiter.«

Ich finde es erstmal verständlich, dass sich der Ton in den Reaktionen auf die Aktionen der Klima-Protestgruppe nach dem Unfall verschärft hat .

In sozialen Netzwerken werden die Aktivistinnen und Aktivisten heftig angefeindet. Ob es da hilft, dass die »Süddeutsche Zeitung« inzwischen von einem internen Vermerk der Feuerwehr berichtet, der Stau habe nach Einschätzung der behandelnden Notärztin keine Auswirkungen auf die Rettung der verunglückten Radfahrerin gehabt? Dem Vermerk zufolge habe die Notärztin die Frau ungehindert versorgen können. Zudem habe die Medizinerin entschieden, dass der Betonmischer gar nicht mit dem Spezialfahrzeug angehoben werden solle.