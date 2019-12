hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Europas "Green Deal"

Klimaneutral bis 2050 - den Plan zu diesem Ziel hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute für die EU vorgestellt. Der "European Green Deal " - nicht zu verwechseln mit dem New Deal von US-Präsident Franklin D. Roosevelt oder dem "Green New Deal", für den sich die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez gerade in den USA einsetzt - soll die europäischen Volkswirtschaften in den kommenden 30 Jahren unabhängig von fossilen Brennstoffen machen.

Damit ab 2050 keine neuen Treibhausgase aus Europa in die Atmosphäre gelangen, müssen Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft umgekrempelt werden. Von der Leyens "Green Deal" ist dabei so etwas wie der Fahrplan - aber noch kein in Einzelheiten ausgetüfteltes Maßnahmenpaket.

Bis Juni 2020 sollen erste Gesetzesinitiativen vorliegen. Bis 2023 sollen die Mitgliedstaaten ihre Klimapläne aktualisieren. Bis 2030 sollen die Emissionen bereits um 50 bis 55 Prozent unter dem Wert von 1990 liegen. Ein Zwischenziel.

Das EU-Parlament hatte das bereits vor einem Jahr gefordert. Die EU-Kommission als einzige europäische Initiativgewalt kann aber das Ziel nun mit Maßnahmen und Geld ausstatten. Nun kommt es darauf an, ob alle 28 Mitgliedstaaten mitziehen. Polen, Tschechien und Ungarn haben schon mal kein Interesse.

Auch die deutsche Industrie ist nicht überzeugt von von der Leyens Plänen und fürchtet um die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Mein Kollege Michael Kröger wünscht sich in seinem Kommentar mehr Unternehmergeist von den Bossen statt des Gejammers: "Je später wir anfangen, desto teurer wird es."

Die Zahl des Tages: 220.000 Pfund

Es wird allgemein nur das "Travolta-Kleid" genannt: das nachtblaue Samtkleid, das Prinzessin Diana 1985 bei ihrem Tanz mit John Travolta trug. Nun ist es für 220.000 Pfund (262.000 Euro) versteigert worden. Der schulterfreie Entwurf des Londoner Designers Victor Edelstein war eine der bekanntesten Roben der 1997 bei einem Autounfall zu Tode gekommenen Diana.

DPA/ Ronald Reagan Library Prinzessin Diana und John Travolta tanzen am 09.11.1985 im Weißen Haus in Washington (USA).

Steuergelder für Thomas-Cook-Urlauber: Von der Thomas-Cook-Pleite betroffene Pauschalurlauber sollen mit Steuergeld entschädigt werden.

Von der Thomas-Cook-Pleite betroffene Pauschalurlauber sollen mit Steuergeld entschädigt werden. Bundesregierung wehrt sich gegen Behauptung Putins über ermordeten Georgier: Wladimir Putin gab an, dass Russland seit Jahren die Auslieferung von Zelimkhan Khangoshvili gefordert habe, der in Berlin ermordet wurde.

Wladimir Putin gab an, dass Russland seit Jahren die Auslieferung von Zelimkhan Khangoshvili gefordert habe, der in Berlin ermordet wurde. Suu Kyi weist Vorwurf des Völkermords an Rohingya zurück: Dutzende Länder werfen Myanmar einen Genozid an der muslimischen Minderheit der Rohingya vor. Die Regierungschefin sagt , bei Gewalttaten des Militärs habe es keine "auf Völkermord abzielende Absicht" gegeben.

Dutzende Länder werfen Myanmar einen Genozid an der muslimischen Minderheit der Rohingya vor. Die Regierungschefin sagt bei Gewalttaten des Militärs habe es keine "auf Völkermord abzielende Absicht" gegeben. Französische Rentenreform wird deutlich abgeschwächt: Einzelne Berufsgruppen sind von harten Einschnitten offenbar ausgenommen.

Einzelne Berufsgruppen sind von harten Einschnitten offenbar ausgenommen. Pazifikinsel Bougainville will unabhängig werden: Eine Garantie, dass eine Trennung von Papua-Neuguinea umgesetzt wird, gibt es aber nicht.

Wie ich unfreiwillig Reichsbürgerin wurde: Margarete Stokowski wurde im polnischen Zabrze geboren - der deutsche Staat macht daraus das historische "Hindenburg". Dabei wird in Berlin gerade diskutiert, ob der Namenspate aus der Ehrenbürgerliste gestrichen werden sollte.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Und dann hat es Platsch gemacht: Cappuccino im Auto? Ganz schlechte Idee findet Harald Schmidt. Hier geht's zum Video.

Ihr schlimmes erstes Jahr: CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer startete gut und ist dann schnell abgeschmiert. Wie konnte das passieren? Und welche Chancen hat sie noch?

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

"Trump hat wie Hitler ein gewisses Charisma": Der Wirtschaftswissenschaftler Daron Acemoglu glaubt, dass Donald Trump die nächste Wahl gewinnen dürfte. Das sei schlecht für die USA und gut für China.

WDR/ Frank Dicks Aus dem Film "Der König von Köln"

Was Sie schauen könnten: Sie kommen auch aus dem Rheinland? Dann wissen Sie sicher, wie das mit dem "kurzen Dienstweg" geht, der "rheinischen Auslegung des Prinzips Netzwerken", schreibt Anja Rützel in ihrer Kritik. Sie kommen nicht daher? Macht nichts! Die Satire "Der König von Köln" sollten Sie sich trotzdem ansehen. Sie erzählt am ARD-Themenabend "Kölner Klüngel" die Geschichte der Arcandor-Pleite. Und überhaupt: "Korruption, Karneval, obendrauf noch eine Runde Kölsch", wer kann da schon widerstehen?!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

