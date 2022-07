Japans Ex-Regierungschef Shinzō Abe ist heute von einem Attentäter erschossen worden. Abe hatte eine Wahlkampfrede in der Stadt Nara gehalten – dabei schoss ein Mann zweimal auf ihn, offenbar mit einer selbst gebauten Waffe.

Abe wurde am Hals und im Brustbereich getroffen, eine Kugel durchschlug wohl sein Herz. Der mutmaßliche Schütze – es soll sich um einen Mann Anfang 40 handeln – wurde festgenommen. Bei dem Attentäter soll es sich laut dem Sender NHK um ein früheres Mitglied der sogenannten Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans handeln.

Abe regierte Japan von Dezember 2012 bis September 2020, er war der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm rückte Japan nach Meinung von Kritikern deutlich nach rechts. »Falls Berichte zutreffen, wonach es sich bei dem Täter um einen ehemaligen Angehörigen der Marine handelt, wäre das eine tragische Ironie«, schreibt mein Kollege Wieland Wagner , SPIEGEL-Korrespondent in Tokio, in seinem Nachruf auf den Politiker. »Denn Abe setzte sich wie kein anderer Politiker für die Belange des Militärs ein .«

Er wollte das Land aufrüsten und die Streitkräfte stärken. Zu diesem Zweck drängte er darauf, die pazifistische Verfassung zu ändern, die Japan 1946 von den US-Besatzern praktisch diktiert worden war und mit der das Land »auf ewig dem Krieg als souveränem Recht der Nation« entsagt hat.

International bekannt über den Politikbetrieb hinaus wurde Abe vor allem durch die Einführung der sogenannten Abenomics im Jahr 2013. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, setzte er in Japans Wirtschaft Strukturreformen und Deregulierung durch und lockerte die Kreditvergabe. Durch die lockere Geldpolitik fiel der Kurs des Yen gegenüber Konkurrenzwährungen wie dem US-Dollar. Die Japaner hofften auf einen Wirtschaftsaufschwung, doch der japanische Leitindex brach nach einem Höhenflug wieder ein. Über den Erfolg der Maßnahmen wird in Politik und Wirtschaft gestritten.

Welche Wirkung hat das Attentat auf die Menschen in Japan? »Man kann gar nicht genug betonen, wie tief der Schock über den Mordanschlag auf Abe ist«, sagt meine Kollegin Katharina Peters, die als SPIEGEL-Korrespondentin in Seoul arbeitet und natürlich auch Japan gut kennt. »Man muss sich das von der Dimension ähnlich vorstellen, als wenn es in Deutschland ein Attentat auf Angela Merkel gegeben hätte. Er war ein Mann, der viele Jahre lang die Politik des Landes geprägt hat und bis heute einflussreich war.« Das zeige sich auch an den internationalen Reaktionen auf seinen Tod. Die frühere britische Premierministerin Theresa May bezeichnete Abe auf Twitter als »Freund« und klagte, er sei »auf entsetzlichste Weise getötet worden«. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb ebenfalls auf Twitter, das Attentat mache ihn »fassungslos und tieftraurig«.

»Japan ist kein Land, in dem es viele gewalttätige Verbrechen gibt«, sagt Katharina. Wenn es doch in ziemlich seltenen Fällen zu Schusswechseln komme, dann seien daran meist Gangs beteiligt. »Die Waffengesetze sind extrem strikt. Auch deswegen sind viele Japaner jetzt so fassungslos.«

Lesen Sie hier mehr: Shinzō Abe nach Attentat gestorben

3. Nach dem G20-Eklat durch Außenminister Lawrow ist Annalena Baerbock empört – und die Weltgemeinschaft rätselt noch ein wenig mehr über den künftigen Umgang mit Russland