1. Das Absägen einer Weihnachtsbaumspitze in Berlin ist ein eher harmloser Klimaprotest – Empörung gibt es trotzdem

Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der ein frecher Politaktivist namens Fritz Teufel vielen jungen Menschen als Vorbild galt. »Wenn’s der Wahrheitsfindung dient«, hat Teufel (1943 bis 2010) Ende der Sechziger als Angeklagter frech zu einem Berliner Richter gesagt, als der ihn aufforderte, sich zu erheben. »Wenn’s dem Weltklima hilft«, so dachte ich mir heute angesichts des jüngsten Streichs von Berliner Aktivisten der »Letzten Generation«. Sie sägten die Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor ab, von einer eigens besorgten Hebebühne aus.