Und, nein, auch der deutschen Delegation muss man nicht schon wieder vorhalten, dass sie den anderen Ländern gern Ratschläge für ökologisch korrektes Verhalten erteilt, selbst aber gerade viele klimaschädliche Kohlekraftwerke hochfährt, um klimafreundliche Atomkraftwerke demnächst abschalten zu können.

Ich glaube, dass, bei aller berechtigten Skepsis gegenüber neuen Gremien, Scholz’ Klimaklub-Vorschlag eine gute Idee ist. Sie geht auf den Wirtschaftsnobelpreisträger William D. Nordhaus zurück. Dieser hatte schon vor Jahren erkannt, dass es bei den internationalen Klimaverhandlungen allzu viele Bremser und Trittbrettfahrer gibt, die ein Vorankommen behindern.

Im Klimaklub hingegen sollen sich nur jene versammeln, die aus freien Stücken ehrgeizige Ziele verfolgen. Sie bilden eine Achse der Guten, schließen sich zu einer Freihandelszone mit gemeinsamen Klimastandards zusammen. Die Klubmitgliedschaft ist freiwillig, setzt aber Kooperationsbereitschaft und eigene Investitionen voraus, die dann wiederum mit konkreten Handelsvorteilen belohnt werden. Wer nicht mitmacht, hat dann Pech gehabt und muss damit rechnen, im Geschäft außen vor zu bleiben.

Die Idee des Klimaklubs wirft noch viele Detailfragen auf. Aber sie erscheint mir allemal besser, als ständig über CO 2 -Einsparvorgaben zu diskutieren, an die sich ohnehin kaum jemand hält. Und auch auf die irrationale und letztlich lebensfeindliche Wachstumskritik vieler Klimaaktivisten wäre so ein Klub grüner Volkswirtschaften, die sich dem klimaverträglichen Wachstum verschreiben, eine gute Antwort.

2. Wie Putin seine Soldaten verheizt

Spätestens seit Wladimir Putin die Teilmobilmachung angeordnet hat, ist der Krieg in vielen russischen Familien angekommen. Zehntausende Wehrpflichtige sollen bereits an die Front geschickt worden sein, um gegen die Ukraine zu kämpfen. Allerdings ergeht es ihnen dort oft schlecht, wie eine wachsende Zahl russischer Frontberichte nahelegt. Innerhalb weniger Tage sollen Hunderte Wehrpflichtige getötet worden sein – von Putin verheizt in einem sinnlosen Kampf.