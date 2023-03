Jetzt ist das britische Königspaar endlich da. Die beiden – sie in frühlingshaftem Hellblau, er mit blauer Krawatte – wurden am Nachmittag auf dem Hauptstadtflughafen BER mit Salutschüssen begrüßt, bevor ihr Tross zum Brandenburger Tor in die Innenstadt aufbrach. Dort warteten Hunderte Schaulustige auf die Chance, das Königspaar aus der Nähe zu sehen. So einfach ist das aber gar nicht – auch hier gilt offenbar, was für Pressevertreter gilt: begrenzte Zulassung. Um sich dem König nähern zu können, muss man sich einreihen und strikte Kontrollen über sich ergehen lassen. Meine Kollegin Anja Rützel hat das getan, ausgerüstet mit ihrem erprobten Höckerchen, das sie schon in London dabei hatte, als sie von der Beisetzung von Queen Elizabeth II. berichtete. Anja wird für Sie einen Text recherchieren, wie es ist, als Normalbürgerin etwas vom royalen Glamour mitzubekommen. So viel kann ich schon verraten: Wer aus der Schlange aufs Klo musste, muss sich wieder hinten anstellen.

Mein Kollege Hannes Schrader hingegen hat den aufwendigen Akkreditierungsprozess durchlaufen und klebt mehr oder weniger direkt an des Königs Fersen. Ihm können die rund 900 Beamten aus Spezialeinheiten des deutschen Bundeskriminalamts und Leibwächtern aus Großbritannien sowie Sprengstoffspürhunde egal sein. Am Ende brachte es nur nichts: Hannes verharrte auf einer Pressetribüne und sah kaum etwas, Anja hatte es dagegen bis in die erste Reihe der Zuschauer geschafft und ergatterte den goldenen Handschlag des Königs.

3. He said, Xi said

Als Chinas Staatspräsident kürzlich bei Russlands Machthaber Wladimir Putin zu Gast war, wollten beide die Welt glauben lassen, dass ihr Verhältnis 1A ist. Immerhin dauerte der Besuch drei Tage, dem Gast wurde der besonders prunkvolle Katharinensaal geöffnet, man unterzeichnete zahlreiche Abkommen. Doch ein Detail blieb aus: Xi verließ das Land, ohne öffentlich seine Unterstützung für Moskaus Feldzug gegen die Ukraine bekundet zu haben.