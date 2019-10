hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: "Ohrfeige für Erdogan"

Zwischen Washington und Ankara gestaltet sich das Verhältnis nach dem Einmarsch der türkischen Truppen im Norden Syriens offenbar kompliziert. Im eigenen Land geht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rigoros gegen Kritiker der Offensive in Nordsyrien vor - und auch aus dem Ausland verbittet er sich mahnende Worte. Forderungen der USA nach einer sofortigen Waffenruhe lehnt er kategorisch ab.

Nun wurde bekannt, dass die USA die Türkei weitgehend aus der internationalen Militärkoalition gegen den "Islamischen Staat" (IS) ausgeschlossen haben. Nach SPIEGEL-Informationen befürchtete das Pentagon, dass Ankara die Aufklärungsergebnisse der Koalition für die Planung der eigenen Operationen gegen die Kurden benutzt. In Militärkreisen wurde der Schritt der USA als "Ohrfeige für Erdogan" bezeichnet.

Der türkische Präsident schlug selbst um sich: Er kündigte am Mittwoch zunächst an, den US-Vizepräsidenten Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo bei deren Besuch in Ankara am Donnerstag nicht treffen zu wollen. Er werde lediglich mit Präsident Donald Trump sprechen, teilte Erdogan mit. Kurz darauf ließ er seinen Sprecher verkünden, das Treffen finde doch wie geplant statt.

Bleibt noch die Attacke gegen Bundesaußenminister Heiko Maas. Erdogan sagte über den SPD-Politiker, dieser sei arrogant und habe keine Ahnung von Politik; er sei ein Dilettant: "Wenn du etwas von Politik verstehen würdest, würdest du nicht so sprechen". Grund für den Wutausbruch war der Entschluss, die deutschen Rüstungsexporte in die Türkei einzuschränken.

Bild des Tages: Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hoch zu Ross

AFP/STR/KCNA VIA KNS Kim am Berg Paektu

Nicht nur Russlands Präsident Wladimir Putin, auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un lässt sich gern in Reiterpose ablichten. In nordkoreanischen Staatsmedien war zu lesen, Kim habe den Berg Paektu erklommen, "auf einem weißen Pferd durch den ersten Schnee reitend". Der 2750 Meter hohe Vulkan wird von Süd- wie Nordkoreanern als heiliger Berg verehrt. Alles reine Propagandashow? In Südkorea wurden die kraftvolle Selbstinszenierung als schlechtes Omen gewertet.

News: Was Sie heute wissen müssen

Neue Details zu den Menschen, die offenbar jahrelang in den Niederlanden ohne Kontakt zur Außenwelt lebten: Der Älteste von ihnen soll ein gebürtiger Wiener sein. Er ist offenbar nicht der Vater der anderen Personen in dem Haus.

REUTERS Das Bauernhaus in Ruinerwold, Niederlande

Bei Porsche stand zwischenzeitlich die Produktion still. Grund dafür war nach SPIEGEL-Informationen ein massiver Serverausfall. Die Hintergründe.

Grund dafür war nach SPIEGEL-Informationen ein massiver Serverausfall. Die Hintergründe. Demokraten liefern sich erneute Debatte - und schießen gegen Donald Trump: Zwölf mögliche Anwärter auf das Amt des US-Präsidenten haben in Ohio ihre politischen Positionen diskutiert. Wer sich als Favorit unter den Kandidaten abzeichnete, erfahren Sie hier.

Zwölf mögliche Anwärter auf das Amt des US-Präsidenten haben in Ohio ihre politischen Positionen diskutiert. Wer sich als Favorit unter den Kandidaten abzeichnete, erfahren Sie hier. Donald Trumps Anwalt will bei der Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens nicht helfen : Weder Rudy Giuliani noch Vizepräsident Mike Pence wollen einem Untersuchungskomitee Dokumente zur Ukraineaffäre übergeben. Die Meldung.

: Weder Rudy Giuliani noch Vizepräsident Mike Pence wollen einem Untersuchungskomitee Dokumente zur Ukraineaffäre übergeben. Die Meldung. In eigener Sache: Bento, das junge Magazin des SPIEGEL, hat renoviert. Was sich genau verändert, lesen Sie hier.

Jens Ressing/ DER SPIEGEL Die Bento-Redaktion

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie das Netz den Faschismus befeuert: Das Internet kann wie eine Radikalisierungsmaschine wirken - etwa wenn es auf ein gesellschaftliches Fundament aus Judenhass und Menschenfeindlichkeit trifft. Kolumnist Sascha Lobo sieht dabei in diesem Jahr eine neue Dimension erreicht.

DER SPIEGEL

Deutschland, das Paradies für Umfragen: Ständig lernen wir Dinge über uns, die wir gar nicht wissen wollten, sagt Harald Schmidt in seiner neuen Kolumne. Zum Beispiel die Antworten auf die Frage: "Wie sind unsere Kiddies drauf?" Mehr erfahren Sie in diesem Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Als ich Knausgård zum ersten Mal las, fühlte es sich an, als ob etwas in mir zerbrechen würde und es öffnete sich ein großes Loch in meiner Brust": Das sagt die norwegische Kronprinzessin Mette Marit über einen ihrer liebsten Autoren. Zu Beginn der Frankfurter Buchmesse fuhr sie im Literaturzug ein. Mit an Bord war auch SPIEGEL-Redakteur Volker Weidermann. Teil 1 seines Messetagebuchs.

Weidermann im Vordergrund, hinter ihm die Kronprinzessin

Was ist ein "Intimacy Coach"? Michaela Boehm berät seit mehr als 20 Jahren Singles und Paare, darunter Gwyneth Paltrow. Die Hollywood-Schauspielerin hatte eine Kontroverse ausgelöst, nachdem sie verkündete, dass sie und ihr Ex-Mann Chris Martin sich "bewusst entpaarten". Noch ein Tipp von Boehm: "Nehmen Sie sich eine Auszeit von der Beziehung". Hier lesen Sie das ganze Interview.

"Ich bin leidenschaftlich gegen den Brexit": Der britische Schriftsteller Robert Harris kann sich fürchterlich über Premier Boris Johnson aufregen - auch weil er ihn von früher kennt. Das Desaster des Brexits bestehe darin, dass Großbritannien und der Rest Europas jetzt gefühlsmäßig auf zwei unterschiedlichen Bahnen unterwegs seien, sagt er. Das komplette Interview.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Heute Abend könnten Sie mal wieder eine neue Serie beginnen (oder durchschauen): "Euphoria" ist ab sofort auf Sky verfügbar. Mindestens genauso empfehlenswert ist der Text von Anja Rützel dazu: "In einer skandalisierungsfrohen Teletext-Knappstbeschreibung könnte man 'Euphoria' als finstere Highschool-Serie beschreiben, in der es reichlich grobe Sex- und Drogenszenen gibt - Hedonismus pur, eigentlich, aber es sieht hier nie so aus, als ob er Spaß macht", schreibt sie. Ihr Fazit: "Ermüdend wirkt im Lauf der ersten Staffel lediglich die Masse an nackten Gliedern".

HBO/ Sky Szene aus "Euphoria"

