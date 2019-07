hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Konflikt zwischen den USA und Iran

Schon vor mehr als einem Jahr sind die USA einseitig aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen. Über Monate nahmen die Spannungen zwischen beiden Ländern anschließend zu. Aber gerade in der vergangenen Woche hat sich die Situation nochmals zugespitzt. Die jüngste Entwicklung hat vor allem zwei Gründe.

Zum einen verstößt Iran mittlerweile selbst gegen Abmachungen aus dem Atomdeal. Zunächst hatte Teheran die zulässige Menge gering angereicherten Urans überschritten. Seit Sonntag will Iran nach eigenen Angaben auch die Anreicherung hochfahren. Laut dem Vertrag sind nur bis zu 3,67 Prozent erlaubt. Wie aber funktioniert die Anreicherung? Und wie kompliziert wäre es für Teheran, tatsächlich eine Atombombe zu bauen? Meine Kollegin Julia Merlot beantwortet die wichtigsten Fragen.

Jorge Guerrero/AFP Öltanker "Grace 1" vor Gibraltar

Zudem verschärft ein Öltanker, den britische Behörden vor Gibraltar festgesetzt haben, den Konflikt zwischen den USA und Iran. Denn mutmaßlich hatte das Schiff Öl aus Iran an Bord - und könnte damit gegen US-Sanktionen verstoßen. Laut dem spanischen Außenminister Josep Borrell erfolgte die Aktion auf Geheiß der USA. Auch Iran wirft Washington vor, hinter der Beschlagnahmung zu stecken. Die EU gerät damit weiter zwischen die Fronten, während Iran bereits angekündigt hat, alle 60 Tage weitere Auflagen des Atomdeals zu brechen.

Das Zitat des Tages: "Es ist meine Mutter. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mit ihr zu plaudern. Sie wird schön angepisst sein."

Die US-Amerikanerinnen haben bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich zum vierten Mal den Titel gewonnen. Nach dem 2:0-Sieg im Finale gegen die Niederlande erhielt Trainerin Jill Ellis einen Anruf von ihrer Mutter - drückte das Gespräch aber weg, um sich weiter den Medienvertretern zu widmen. Im Endspiel krönte auch US-Kapitänin Megan Rapinoe ihr überragendes Turnier. US-Präsident Donald Trump, der sich zuvor einen Twitter-Streit mit Rapinoe geleistet hatte, gratulierte dem Team nach dem Triumph. Und meine Kollegen Jan Göbel, Benjamin Knaack und Marcus Krämer, die bei der WM vor Ort waren, ziehen eine Bilanz des Turniers.

Franck Fife/AFP Megan Rapinoe: Beste Torschützin, beste Spielerin des Turniers

News: Was Sie heute wissen müssen

Anwalt des Tatverdächtigen im Fall Lübcke stellt Strafanzeige wegen Geheimnisverrats: Der neue Rechtsvertreter von Stephan Ernst wirft den Ermittlern vor, "Informationen gezielt an die Öffentlichkeit" zu bringen. Das sagte er dem SPIEGEL.

Der neue Rechtsvertreter von Stephan Ernst wirft den Ermittlern vor, "Informationen gezielt an die Öffentlichkeit" zu bringen. Das sagte er dem SPIEGEL. Selenskyj will mit Putin über die Krim reden: Der ukrainische Präsident hat sich in einer Videobotschaft an seinen russischen Amtskollegen gewandt: Man müsse darüber sprechen, zu wem die Krim gehöre. Angela Merkel soll auch dazukommen.

Der ukrainische Präsident hat sich in einer Videobotschaft an seinen russischen Amtskollegen gewandt: Man müsse darüber sprechen, zu wem die Krim gehöre. Angela Merkel soll auch dazukommen. Die Lehren aus der Wahl in Griechenland: Die Konservativen haben die Abstimmung gewonnen. Das Linksbündnis von Alexis Tsipras ist abgewählt, Kyriakos Mitsotakis ist neuer Ministerpräsident. Was bedeuten die Ergebnisse?

ALEXANDROS VLACHOS/ EPA-EFE/ REX Kyriakos Mitsotakis: Griechenlands neuer Ministerpräsident

Deutschland bezweifelt EU-weite Verteilung schiffbrüchiger Flüchtlinge: Die Regierung gibt die Hoffnung auf diese Lösung auf. Stattdessen soll sich eine Gruppe williger Staaten zusammenfinden, sagt Europastaatsminister Roth.

Die Regierung gibt die Hoffnung auf diese Lösung auf. Stattdessen soll sich eine Gruppe williger Staaten zusammenfinden, sagt Europastaatsminister Roth. Wer übernimmt das Verteidigungsministerium? Noch muss das Europaparlament Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin bestätigen. Schon jetzt ergibt sich die Frage, wer als Verteidigungsminister folgen könnte.

Klaus-Dietmar Gabbert/ ZB/ picture alliance/ DPA Fallschirmjäger auf dem Flugplatz in Borstel, Sachsen-Anhalt

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie gehe ich mit schlechten Noten meiner Kinder um? Darüber schreibt Andrea Müller in ihrer Kolumne. Sie selbst muss zuerst mal blöde Sprüche ihres Vaters abschütteln - und eigene, schlechte Erinnerungen.

"Haben Sie heute Ihr Kind schon misshandelt?" Ein ehemaliger McDonalds-Manager nennt Fastfood "Kindesmisshandlung". Harald Schmidt sagt: Vielleicht sollten Sie gute Zeugnisse Ihrer Kinder einfach mal anders belohnen - mit Donuts.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Wem gehört das Freibad? Wer hat die Hoheit auf der Liegewiese? Wie viel Toleranz muss sein? Nach einer Kolumne über das Berliner Columbiabad ergab sich ein bemerkenswerter Austausch zwischen Stefan Kuzmany und einem Leser.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Ich wollte nicht mehr Spielmasse in den Händen Erdogans sein": Jahrelang lebte der türkische Regierungskritiker Can Dündar getrennt von seiner Frau Dilek - bis sie aus Istanbul floh. Hier sprechen sie über Facetime-Liebe und Hoffnung auf ein Ende der Ära Erdogan.

Wie ein Hamburger in Las Vegas 300.000 Dollar gewann: Viele deutsche Pokerspieler suchen ihr Glück in den USA. Doch bislang kassierte nur einer in diesem Jahr richtig ab. Was ist sein Geheimnis?

Roger Kisby / DER SPIEGEL Ismael Bojang spielt bei einem Turnier in Las Vegas

Wie sich zwei NSU-Täter als Märtyrer feiern lassen: Ralf Wohlleben und André E. wurden im NSU-Prozess zu Freiheitsstrafen verurteilt. Statt im Gefängnis zu sitzen, mischen sie sich unter Gleichgesinnte.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen können: In dem Noir-Krimi "Asphaltdschungel" von Joseph Incardona sucht der ehemalige Rechtsmedizinier Pierre Castan in Frankreich den Mörder seiner achtjährigen Tochter Lucie. In seiner Rezension schreibt Peter Hanning, dass schon jetzt vieles darauf hindeute, dass das Buch "das Zeug zu einem Klassiker des Genres" habe. Er nennt die Erzählung ein "raffiniert inszeniertes Katz-und-Maus-Spiel" in einem "ungewöhnlichen Setting".

