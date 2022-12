Schalten wir auch heute einmal kurz nach Brüssel zur Schmierseifenoper, die im Europäischen Parlament seit Tagen läuft. Die neueste Folge würde ich »Der unsichtbare Dritte« nennen. Mein Kollege Arno Frank fasst sie so zusammen :

»Wer kennt sie nicht, die unangenehme Situation, dass zu Hause irgendwelche ›Gelder‹ herumliegen? Also nicht hier eine Münze in der Sofaritze und dort ein Scheinchen auf dem Küchentisch. Sondern gebündelte Scheine von Fünfzigern, Hundertern und Zweihundertern in solchen Massen, dass man mit ein wenig Geschicklichkeit daraus der Katze ein kleines Haus bauen könnte. So ist es Eva Kaili ergangen. Natürlich hat die ehemalige EU-Vizeparlamentspräsidentin über die 600.000 Euro, verteilt auf Tüten, Kästchen, Rollkoffer, nicht schlecht gestaunt. Also habe sie ihren Lebensgefährten Francesco Giorgi gefragt, wem dieses erkleckliche Sümmchen denn gehöre. Worauf Giorgi erklärt habe, es handele sich um das Barvermögen von ›jemand anderem‹. Vorsicht! Es werfe den ersten Stein, wer niemals für ›jemand anderen‹ einen Hut, einen Mantel oder einen Regenschirm aufbewahrte. Selbstredend habe Kaili, so Kaili, nicht erlaubt, ›dass Gelder, die jemand anderem gehörten, in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt würden‹. Woraufhin ihr Vater freundlicherweise ein Handwägelchen, nein, eine Tasche mit einem Teil des Geldes an sich genommen habe, um es in einem Hotel seinem rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Noch Fragen?«

Dann der Plot-Twist: Francesco Giorgi hat nach Medienberichten inzwischen gestanden, dass »die Gelder« nicht »jemand anderem« gehörten. Seine Aufgabe sei es gewesen, das mutmaßliche Bestechungsgeld zu verwalten. (Hier mehr.)

Versuchen kann man's ja mal, schreibt Arno über Kaili: »Ihre Rhetorik kennt jeder, der mal rausfinden wollte, warum die Zahnpasta schon wieder offen rumliegt.«

