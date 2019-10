hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Was ist von Kramp-Karrenbauers Schutzzone zu halten?

Leitet die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) - abgestimmt oder nicht - eine Kehrtwende in der deutschen Syrienpolitik ein? Kann sie das, darf sie das?

Ein Interview der CDU-Chefin und Wehrministerin mit der Deutschen Welle (DW) hat das politische Berlin aufschrecken lassen. "Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland."

Während noch zu klären ist, was genau gemeint war, stellt sich bereits die Frage: Wie könnte diese Idee in der Praxis aussehen? Das beantwortet unsere Nahostexpertin Ranniah Salloum in diesem Text.

Sonderbar nimmt sich zunächst aus, dass so ein Plan eigentlich im Auswärtigen Amt angesiedelt wäre, was das Ministerium von Heiko Maas auch gleich anmerkte. In unserem Berliner Büro indes wundert sich Kollege Severin Weiland über diesen Vorstoß ins Ungewisse - und zumindest für so etwas ist Kramp-Karrenbauer ja inzwischen bekannt.

Bild des Tages

Johann Groder/ Expa/ APA/ DPA

Für eine schmale Piste wurde konservierter Schnee aus dem vergangenen Winter als Band in der Berglandschaft auf der noch grünen Resterhöhe in den Kitzbüheler Alpen aufgetragen. Schnee von vorgestern also - ist das die Zukunft des Wintersports?

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

News: Was Sie heute wissen müssen

Die Akte Trump: Die Ukraine ist für den US-Präsidenten enorm gefährlich. Unsere Korrespondenten erklären, warum ein Amtsenthebungsverfahren wahrscheinlich ist.

Die Ukraine ist für den US-Präsidenten enorm gefährlich. Unsere Korrespondenten erklären, warum ein Amtsenthebungsverfahren wahrscheinlich ist. Wahl in Kanada: Regierungschef Justin Trudeau hat die absolute Mehrheit verloren, konnte den Spitzenplatz mit seiner Partei und damit sein Amt verteidigen.

Regierungschef Justin Trudeau hat die absolute Mehrheit verloren, konnte den Spitzenplatz mit seiner Partei und damit sein Amt verteidigen. Brexit im Unterhaus: Die Regierung Johnson droht Abgeordneten mit Rücknahme des Gesetzes zum EU-Austritt.

Die Regierung Johnson droht Abgeordneten mit Rücknahme des Gesetzes zum EU-Austritt. Berliner Mietendeckel: Der Senat in der Hauptstadt hat das umstrittene Gesetz beschlossen. So funktioniert der Deckel.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Nazis sind nicht prüde, aber das Klischee nützt ihnen, schreibt Margarete Stokowski. Denn so hetzt es sich leichter gegen alles queere.

DER SPIEGEL

Als Royalist sorgt sich Harald Schmidt um die Herzogin von Sussex. Wer Netflix schaut, weiß, wie so etwas ausgeht. Ein Rat an Meghan - im Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wer macht sowas? Wenn Jugendliche morden, sorgt das für doppeltes Entsetzen. Psychologe Helmut Remschmidt arbeitet mit den Tätern. Ein Interview.

Michael Reichel/ picture alliance/ dpa Bodo Ramelow (Linke), Thüringens Ministerpräsident, trägt selbst geerntete Kartoffeln

Der rechte Linke: Thüringens Ministerpräsident Ramelow ist bei der Linken, aber das merkt man oft gar nicht. Kann der Regierungschef, der oft auf Distanz zur eigenen Partei geht, so im Amt bleiben?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Angelos Tzortzinis/ DPA Lewandowski

Baaaaaayern! Es geht die Rede, den Münchnern sei das Bayern-Gen abhandengekommen. Liefern sie heute den Gegenbeweis? In der Champions League spielen sie um 21 Uhr bei Olympiakos Piräus in Griechenland - hier im Spon-Liveticker oder im Pay-TV.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.