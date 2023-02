Er sagt selbst, sein Buch sei zornig, undifferenziert, pauschal. Und er will auf gar keinen Fall als Ostdeutscher tituliert werden, obwohl er 1967 im thüringischen Gotha geboren und aufgewachsen ist. Dirk Oschmann ist Professor für Literaturwissenschaft in Leipzig, war davor auch Dozent in England und an diversen Hochschulen der USA.

Vielleicht waren es die Auslandsaufenthalte, die seinen Blick auf den Osten geschärft haben. Besser: die seinen Blick auf den Westen und dessen Blick auf den Osten geschärft haben. In seinem heute veröffentlichten Buch »Der Osten – eine westdeutsche Erfindung« rechnet er gnadenlos mit der alten Bundesrepublik ab, die sich seiner Beobachtung nach bis heute überlegen fühlt und ihren spöttischen Blick auf den Osten nicht abgebaut hat.

Dort seien nach wie vor »die armen Brüder und Schwestern«, auf die man herabblicke, die angeblich faul sind, sie dumm sind, die unfähig sind, die feige sind, die keine Verantwortung übernehmen wollen, die sich hässlich kleiden, die nicht richtig sprechen können, die man alimentieren muss, wozu man dann auch einen Ostbeauftragten brauche. Die am Ende nur einen Anteil von 1,7 Prozent der Spitzenpositionen in Wissenschaft, Verwaltung, Jurisprudenz, Medien und Wirtschaft innehätten. »Eine repräsentative Demokratie, in der man sich nicht adäquat repräsentiert findet, hat mehr als nur ein Problem. Sie ist nämlich keine«, sagt Oschmann in einem langen und streitlustigen Interview mit meiner Kollegin Frauke Hunfeld.

Seinen Kindern hat er unter Androhung von Taschengeldentzug verboten, sächsisch zu sprechen, »weil die gesellschaftliche Diskriminierung sofort einsetzt, wenn man das tut. Sächsisch ist die Verlierersprache. Das Sächsische ist das, was genommen wird, wenn es darum geht, Leute ins Lächerliche zu ziehen.« Eine Kollegin habe ihm unter Tränen erzählt, dass sie sich das Sächsische unter Qualen abgewöhnt habe.

Ich kenne das, ich habe schnell Schwäbisch gelernt, als unsere Familie 1984 von Sachsen nach Baden-Württemberg übergesiedelt ist. Wenn ich aber das nächste Mal mit meinen Freunden dort telefoniere, werde ich sächsisch sprechen. Als Gewinner.

Lesen Sie hier das ganze Gespräch: »Man grenzt den Osten systematisch aus«

Was wir heute bei SPIEGEL+ empfehlen