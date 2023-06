Ein kanadisches Flugzeug hat laut US-Küstenwache Unterwassergeräusche wahrgenommen, die vom verschollenen Tauchboot »Titan« stammen könnten: eine Art Hämmern, das alle 30 Minuten einsetzte. An der Suche nach dem Tauchboot sind inzwischen zahlreiche Rettungskräfte im Nordatlantik beteiligt: Flugzeuge und Schiffe der Küstenwache und der US-Marine, auch das kanadische Militär. Frankreich will ein Spezialschiff samt Tauchroboter in die Region schicken.

Der Kontakt zur »Titan« war am Sonntag abgebrochen, als dieses mit fünf Insassen zum Wrack der »Titanic« tauchte. Mit an Bord ist der Gründer der Betreiberfirma OceanGate, Stockton Rush. Meine Kollegin Ines Zöttl beschreibt den 61-Jährigen als Mischung aus Unternehmer und Abenteurer. Rush wollte zunächst Astronaut werden (»Ich wollte jemand sein wie Captain Kirk«), scheiterte wegen einer Sehschwäche und konzentrierte sich fortan auf die Entdeckung des Ozeans, denn: Es seien mehr Menschen im All gewesen als in tausend Meter Tiefe, so Rush.

Er habe allerdings auch Geld verdienen wollen. 250.000 Euro pro Person kostete die aktuelle Tour. Es fuhren mit: der britische Abenteurer Hamish Harding, 58, der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, 77, der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood, 48, und dessen 19-jähriger Sohn Suleman.

Kann es noch gelingen, das Boot zu finden und seine Besatzung zu retten? Im Wettlauf gegen die Zeit könnte entscheiden, wie lange der Sauerstoffvorrat reicht. Angeblich sind es rund vier Tage.

Der deutsche Unternehmer Arthur Loibl, der vor zwei Jahren an Bord der »Titan« war, sagte meiner Kollegin Swantje Unterberg : »Beim Gedanken an das U-Boot läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich bin heute heilfroh, damals lebendig rausgekommen zu sein. Im Rückblick war das schon ein Himmelfahrtskommando.«

Ich habe mich gefragt, warum wir so großen Anteil am Schicksal der »Titan« nehmen (das Lese-Interesse an den entsprechenden Artikeln auf unserer Website ist jedenfalls sehr groß) – und was es über uns sagt, wenn wir nur wenige Tage vorher den Untergang eines Flüchtlingsboots vor Griechenland mit mehreren Hundert Toten vergleichsweise routiniert zur Kenntnis genommen haben. Ist es ungleich verteilte Empathie? Oder sind, abgesehen davon, dass sich Menschenleben ohnehin nicht aufrechnen lassen, die beiden Ereignisse doch allzu unterschiedlich?

Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie dazu eine Meinung haben: alexander.neubacher@spiegel.de .

