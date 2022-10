»Babylon Berlin«, die vielleicht beste deutsche TV-Serie der letzten Jahre, geht in die vierte Staffel. Wer das entsprechende Programmpaket von Sky gebucht hat, kann die erste Folge heute abrufen. ARD-Zuschauer müssen leider noch bis nächstes Frühjahr warten.

Die neue Staffel spielt Anfang der Dreißigerjahre, es geht um die Umbrüche kurz vor der Machtergreifung der Nazis, um die Hilflosigkeit des demokratischen Staats, um die Manipulation der Öffentlichkeit und die Unversöhnlichkeit der politischen Lager. Den Regisseuren ist es außerdem gelungen, noch ein Boxerdrama, einen Mafiathriller und eine unerwartete Lovestory einzubauen. Man sieht verwegene Tanzszenen, Randale auf der Straße und politische Aufmärsche.

Mein Kollege Christian Buß hat die Staffel schon gesehen , er schreibt: »Zu den verstörendsten Momenten der neuen Folgen gehören jene am Anfang, in der Volker Bruch als labiler Kommissar Gereon Rath marodierend in SA-Uniform über den Ku’damm zieht, weil er den Auftrag bekommen hat, sich zur Verteidigung der Demokratie in die braune Schlägertruppe einzuschleusen. Im Laufe des Einsatzes werden seine Loyalitäten immer brüchiger. Wer ist hier ein Nazi? Und wer sieht nur so aus? Und: Wer ist kein Nazi, sieht aber eben so aus?«

Über den Schauspieler Volker Bruch ist inzwischen bekannt, dass er eigene Theorien über die Coronapolitik vertrat, er warf der Bundesregierung Angstmacherei vor und stellte einen Mitgliedsantrag bei der nach rechts offenen Partei »Die Basis«.

Nun sollte man immer sauber trennen zwischen den persönlichen Ansichten eines Schauspielers und seiner Rolle. Dennoch konnte mein Kollege Christian natürlich nicht anders, als die »Babylon Berlin«-Regisseure beim Interview nach ihrem Hauptdarsteller zu befragen.

Die Stimmung sei daraufhin recht eisig geworden, schreibt Christian. Er sagt voraus: »Die Zukunft der Serie wird auch davon abhängen, wie die Regisseure ihren irrlichternden Star Bruch wieder in den Diskurs zu ihrer hochpolitischen Serie zurückholen.«

