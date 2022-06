Haben Sie immer noch Lust, nach Kassel zu fahren?

Man muss es leider so deutlich sagen: Deutschlands wichtigste Kunstschau, gefördert von der Bundesregierung, eröffnet vom Bundespräsidenten und der Kulturstaatsministerin, bezahlt aus Steuergeldern, wird mitgestaltet von Leuten, die der einzigen Demokratie im Nahen Osten feindselig gegenüberstehen. Sie sympathisieren offen mit der BDS-Bewegung (»Boycott, Divestment and Sanctions«), die in Teilen das Existenzrecht Israels infrage stellt. Der Bundestag hat vor drei Jahren mit großer Mehrheit einen Beschluss gefasst, wonach die Methoden der BDS-Szene als antisemitisch eingestuft werden. Etwa beim Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters, der behauptete, israelische Experten brächten US-Polizisten Techniken bei, mit denen man schwarze Menschen umbringen kann.

Entscheidende Figuren der deutschen Kulturpolitik sind aber offenbar der Ansicht, die BDS-Bewegung sei halb so schlimm. Grünenpolitikerin Claudia Roth, inzwischen die Documenta-Beauftragte der Bundesregierung, stimmte damals im Bundestag dem Beschluss nicht zu. Hortensia Völckers, künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, kritisierte den Beschluss deutlich. Roth und Völckers argumentieren mit der Kunstfreiheit, die auch für Israelfeinde gelten müsse. Als ob es nicht die BDS-Leute sind, die ein ganzes Volk wegzensieren wollen.

Der Bundesgerichtshof entschied diese Woche über ein Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert, die »Judensau« an der Stadtkirche Wittenberg, ein Schwein, an dem zwei Menschen mit Spitzhüten saugen. Ich musste an Roger Waters von Pink Floyd denken, der bei Konzerten gern ein Gummischwein mit einem Davidstern aufsteigen ließ, eine Judensau der Neuzeit. Wie sich die Bilder ähneln.

Die Judensau von Wittenberg darf laut Urteil bleiben, weil die Gemeinde ein Hinweisschild angebracht hat, das aus dem Schandmal ein Mahnmal mache . Ich bin gespannt, ob demnächst auch in Kassel über Erklärtafeln diskutiert werden muss.

2. Was für den EU-Beitritt der Ukraine spricht und was dagegen

Die Ukraine ist einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union heute einen Schritt näher gekommen. Die EU-Kommission befürwortet, das Land zum Beitrittskandidaten zu machen, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel mitteilte: Die Ukraine habe gezeigt, dass das Land sich an europäischen Werten und Standards orientieren wolle. Die Empfehlung fiel einen Tag nach der Kiew-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen Kollegen aus Italien, Frankreich und Rumänien.

Geht es jetzt also ganz schnell? Natürlich nicht. Die EU wird den Beitritt an Bedingungen knüpfen. Und welche das sind, darüber herrscht in Europa keine Einigkeit. Manche seien von Kiew genervt, andere drückten aufs Tempo, schreiben unsere Korrespondenten im neuen SPIEGEL : »Und Olaf Scholz? Steht mal wieder irgendwo dazwischen.«