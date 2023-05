Die Offensive, wie groß auch immer sie ausfällt, wird den Krieg wohl nicht beenden. Wie besonders gefährlich die Berichterstattung in diesem Krieg ist, hat mein Reporterkollege Christoph Reuter in einem beeindruckenden Text beschrieben . Die Gefechte in der Ukraine seien anders als die meisten, die er und seine Kollegen in den vergangenen Jahren erlebt hätten, etwa im Irak, in Syrien oder in Afghanistan. Angriffe dort erfolgten in der Regel mit leichteren und mit weniger Waffen, im Krieg in der Ukraine gingen auf Orte wie Bachmut mitunter Tausende Artilleriegranaten nieder, dazu kämen Angriffe mit Raketenwerfern wie dem nicht sehr zielgenauen russischen Grad-System. »Alle Journalisten, die im Donbass arbeiten, gehen dort nur mit schusssicherer Weste und Helm nach Bachmut oder in andere Kampfzonen«, berichtet Christoph. »Aber vor einer Granate oder einer Grad-Rakete schützen einen keine Weste und kein Helm.«

2. In einem Buch attackiert Kai Diekmann die Söhne des Altkanzlers – Walter Kohl nennt ihn »unprofessionell« und kündigt juristische Schritte an

Der frühere »Bild«-Chefredakteur Kai Diekmann hat ein Buch geschrieben. Die Aufregung, die es verursacht, ist ein bisschen anders als erwartet. Der SPIEGEL hatte ein Kapitel aus Diekmanns Buch vorab veröffentlicht und unter anderem mit dem Satz kommentiert: »Diekmann erzählt, was er erzählen will, und lässt weg, was in seiner Erinnerung keinen Platz haben soll.«

Für Ärger und Erstaunen sorgen nun vor allem Passagen in Diekmanns Buch, in denen er schwere Vorwürfe gegen Walter und Peter Kohl erhebt, die Söhne des Altkanzlers. Sie hätten Verleumdungen über Ihren Vater ausgekübelt und ihn »als reine Gelddruckmaschine« betrachtet. Meine Kollegin Melanie Amann und mein Kollege Sven Röbel haben mit Walter Kohl ein Interview geführt, das ich sehr beeindruckend finde. Unter anderem, weil Helmut Kohls Sohn glaubwürdig berichtet, wie sehr ihn die Attacke verletzt hat.