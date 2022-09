Als ich von dem Urteil heute las, wunderte ich mich kurz, dass dieser schreckliche Akt der Gewalt erst ein Jahr zurückliegt. Damals gehörte Masketragen zum Alltag, die bevorstehende Bundestagswahl bestimmte das Nachrichtengeschehen. Es kommt mir alles so unendlich lang her vor – was vermutlich daran liegt, dass sich die Folge von Katastrophen und globalen Krisen seitdem noch beschleunigt hat.

»Lebenslang« bedeutet in Deutschland übrigens mitnichten, dass Verurteilte bis zum Tod im Gefängnis schmoren müssen. Mario N.s Verteidiger Alexander Klein sagte, sein Mandant sei erleichtert, dass das Gericht keine besondere Schwere der Schuld festgestellt habe und das Urteil ihm damit eine Perspektive gelassen habe, nach 15 Jahren aus der Haft entlassen zu werden.

3. Unten ohne

Werbung für Kondome gehört zum Grundrauschen meiner Teenie- und Studentenzeit in den Neunziger und Nullerjahren. Die halbwegs witzigen Warnungen, bloß nie unten ohne Sex zu haben, liefen im Kino, im Fernsehen, prangten in halbwegs cooler Art auf Postkarten oder Probierpackungen, die in Kneipen auslagen. Die Aufklärungsarbeit im Kampf gegen Aids, so mein Eindruck, hat seitdem kontinuierlich abgenommen.

Umso erstaunter war ich daher, als ich heute am Münchner Hauptbahnhof auf dem Weg ins SPIEGEL-Büro ein Plakat entdeckte, das nicht etwa fürs Masketragen in Zügen oder eine Corona-Auffrischungsimpfung warbt, sondern – ganz klassisch – fürs Kondombenutzen. Im Jahr 2023 ist das nicht nur deshalb eine gute Idee, weil in wenigen Tagen zum ersten Mal nach drei Jahren Pause das Oktoberfest wieder stattfindet. Sondern auch deshalb, weil die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche rasant steigt.