Ein wesentliches Geschäft von Uniper besteht darin, Gas auf dem internationalen Markt zu kaufen und in Deutschland zu speichern. Uniper betreibt selbst Kraftwerke im In- und Ausland, verkauft das Gas aber vor allem an mehr als hundert Stadtwerke und Industriebetriebe in Deutschland weiter, Energie für Wohnungen und Fabriken. Dafür hat der Konzern langfristige Bezugsverträge abgeschlossen, zum Beispiel mit Gazprom. Bis vor Kurzem stammte mehr als die Hälfte der Gaslieferungen an Uniper aus Russland.

Seitdem aber Russland deutlich weniger Gas nach Deutschland liefert, fehlen Uniper große Mengen. Die muss das Unternehmen nun an der Energiebörse nachkaufen, dort sind die Preise stark gestiegen. Bislang kann Uniper die höheren Kosten kaum an Stadtwerke oder Industriebetriebe weiterreichen, weil die Preise in den meisten Verträgen auf lange Zeit vereinbart sind. So verliert Uniper nach eigenen Angaben derzeit Tag für Tag Dutzende Millionen Euro.

»Kurzfristig bekommt Uniper Milliarden an Kapital, damit der Konzern in den nächsten Wochen weiter Gas für Stadtwerke und Industriebetriebe kaufen kann, obwohl große Mengen aus Russland fehlen«, sagt mein Wirtschaftskollege Benedikt Müller-Arnold. Was der Bund heute angekündigt hat, ist seiner Einschätzung nach ein Rettungsversuch in zwei Schritten. »Von Oktober an dürfen Importeure wie Uniper dann 90 Prozent der Mehrkosten an die Kundschaft weiterreichen. Wenn das gelingt, müsste Uniper aus dem Gröbsten raus sein.« Dann aber werde sich der Bund fragen müssen, was er langfristig mit diesem Unternehmen anfangen will, dem unter anderem auch Atomkraftwerke in Schweden oder Kohlemeiler in Russland gehören – »und das eigentlich noch bis in die 2030er-Jahre hinein Lieferverträge mit Gazprom unterhält«.

2. Markus Söder macht für mögliche besondere Probleme Bayerns in einer Energiekrise allein die Berliner Politik verantwortlich – das entspricht nicht ganz den Tatsachen

Ich verstehe gut, dass sich Menschen über den Politikstil von Markus Söder, seine Agenda und seine Ansichten aufregen. Trotzdem empfinde ich ihn als Bereicherung für das deutsche Politikgeschäft. Warum, das lässt sich ganz gut an dem SPIEGEL-Gespräch meiner Kollegen Jan Friedmann und Florian Gathmann erklären .

In dem behauptet der bayerische Ministerpräsident zum Beispiel, dass die Berliner Ampelkoalition Bayern benachteiligt, indem sie, wie Söder sagt, »ganz bewusst auf den Norden der Republik setzt«. Auch dass »in Interviews hämische Kommentare über den Süden gemacht werden« ärgert ihn offenbar, dass »einzelne Finanzzusagen revidiert oder Besuche abgesagt werden«.