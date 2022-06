In Clubs und bei Festivals kommt es offenbar zu einer neuen, besonders hinterhältigen Form von Gewalt: heimliches Zustechen mit einer Spritze oder Nadel, sogenanntes Spiking. Partygäste entdecken Einstichstellen an ihrem Körper, die sie sich nicht erklären können. Mal ist es nur eine Rötung der Haut, mal kommt ein Schwindelgefühl hinzu. Die australische Sängerin Zoé Zanias allerdings beschrieb kürzlich, sie sei mit Atemnot im Berliner Klub Berghain zusammengebrochen. Auf ihrem Arm habe sie hinterher die Einstichstelle einer Nadel gefunden, berichtete Zanias auf Instagram, woraufhin sich weitere Menschen meldeten, die von ähnlichen Erfahrungen berichten. Von möglichen Tätern allerdings fehlt jede Spur.

In Frankreich, wo das Phänomen schon länger bekannt ist, wurden am Wochenende zwei Tatverdächtige festgenommen. Der eine soll bei einem Strandkonzert im südfranzösischen Toulon mit einer Nadel oder Spritze Besucher gestochen haben. Etwa 20 Personen meldeten entsprechende Verletzungen. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei musste zudem eingreifen, nachdem die Nadel-Attacken Panik ausgelöst hatten.

Der andere Fall von Spiking ereignete sich offenbar bei einem Festival in Belfort im Südwesten Frankreichs. Hier wurde ein Mann festgenommen, nachdem sieben Menschen Stichverletzungen gemeldet hatten.

In Großbritannien, vor allem in Universitätsstädten, geht die Angst vor Nadel-Attacken schon seit Sommer letzten Jahres um. Laut Polizei wurden mehreren Partybesuchern heimlich K.-o.-Tropfen gespritzt, in Rücken oder Beine und wegen des Gedrängels zunächst unbemerkt. Eine Initiative für den Schutz von Frauen rief zum Boykott von Klubs auf, die ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht verstärken.

Nun sollte man nicht gleich in Panik verfallen. Die Gefahr, bei einer Party einen Kreislaufkollaps aufgrund von Hitze, Alkohol oder einfach nur im Überschwang zu erleiden, ist vermutlich weit größer als das Risiko, ein Spiking-Opfer zu werden. Trotzdem beschleicht mich ein ungutes Gefühl, wenn ich an die Musikfestivals der nächsten Wochen denke. Wie gerne würde man endlich wieder unbeschwert feiern, einander in die Arme nehmen und beim Wort »Spritze« an nichts anderes denken als die nächste Booster-Impfung gegen Corona.

