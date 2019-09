hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Die Stärke der AfD - und die Folgen

Ja, CDU und SPD haben in je einem Bundesland gewonnen am Sonntag, die Christdemokraten in Sachsen, die Sozialdemokraten in Brandenburg. Im jeweils anderen haben sie eindeutig verloren. Eindeutige Siegerin ist die AfD, auch wenn sie in beiden Ländern auf dem zweiten Platz landete.

Das wirkt sich auf die anderen Parteien aus, zum Beispiel auf die Linken: Die Gewinne der AfD gehen auch mit Verlusten der ehemaligen Ostpartei einher. Noch-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht macht die eigene Partei bereits für das Erstarken der Rechtspopulisten mitverantwortlich.

Weder CDU noch SPD wollen mit der AfD koalieren. Und so haben die neuen Machtverhältnisse auch große Auswirkungen auf die anstehende Regierungsbildung: Die alten Bündnisse haben keine Mehrheit mehr.

In Brandenburg steht jetzt eine Rot-Rot-Grüne Koalition zur Debatte, oder eine Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Damit haben die Grünen große Chancen, künftig mitzuregieren. In Brandenburg haben sie gar erste Direktmandate gewonnen. Meine Kollegin Milena Hassenkamp stellt eine der Siegerinnen vor.

Monika Skolimowska/ DPA In Potsdam gewann Marie Schäffer ihren Wahlkreis - gegen Klara Geywitz, Bewerberin auf den SPD-Vorsitz

Und in Sachsen? Da ist nur noch die Kenia-Option als Koalition realistisch. Aber gerade Gespräche zwischen CDU und Grünen dürften äußerst kompliziert werden, wie unser Reporter Timo Lehmann erklärt. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt regieren bereits CDU, SPD und Grüne miteinander, aber zwischen den Parteien gab es immer wieder Streit. In einem Vorschlagspapier appellieren CDU-Politiker nun erneut an ihre Partei, eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht auszuschließen. Sollte sich diese Position aber tatsächlich durchsetzen, drohen die Grünen bereits mit Konsequenzen.

Erstmals seit Januar 2017 ist das britische Pfund unter die Marke von 1,2 US-Dollar gefallen. Der Tiefststand liegt bei 1,1994 Dollar. Und wieder einmal gehen schlechte Nachrichten für die britische Wirtschaft auf das Brexit-Chaos zurück. Boris Johnson hatte in der vergangenen Woche angekündigt, das Parlament bis kurz vor dem Brexit-Termin Ende Oktober in eine Zwangspause zu schicken - und zog dabei sogar die Queen mit in die Schlammschlacht hinein. Einige Abgeordnete arbeiten nun an einem Aufstand gegen den Premierminister: Sie wollen ein Gesetz erlassen, das einen No-Deal verhindern soll. Johnson wiederum soll bereits mit Neuwahlen gedroht haben. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie im Newsblog verfolgen.

JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT/HANDOUT/EPA-EFE/REX Boris Johnson: London stehen wieder chaotische Tage bevor

Totalschaden am Kanzlerjet: Nach der dramatischen Notlandung eines Regierungsfliegers wird die Bundeswehr einen Jet ausmustern müssen. Nach SPIEGEL-Informationen diagnostizierte der Hersteller einen Totalschaden.

Nach der dramatischen Notlandung eines Regierungsfliegers wird die Bundeswehr einen Jet ausmustern müssen. Nach SPIEGEL-Informationen diagnostizierte der Hersteller einen Totalschaden. Tom Zickler ist tot: Er produzierte Filme wie "Knockin' on Heaven's Door" und "Keinohrhasen", arbeitete jahrelang mit Til Schweiger zusammen. Nun ist Tom Zickler nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren gestorben.

Er produzierte Filme wie "Knockin' on Heaven's Door" und "Keinohrhasen", arbeitete jahrelang mit Til Schweiger zusammen. Nun ist Tom Zickler nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren gestorben. Stiftung Warentest hält E-Scooter von Leihanbietern für gefährlich: Demnach ist unter anderem das Abbiegen bedrohlich. Einige Tester brachen die Fahrt aus Sicherheitsgründen ab.

Demnach ist unter anderem das Abbiegen bedrohlich. Einige Tester brachen die Fahrt aus Sicherheitsgründen ab. Deutschland ist bei der Basketball-WM ausgeschieden: Zweites Spiel, zweite Niederlage - und das gegen die Dominikanische Republik, einen klaren Außenseiter. Weil Frankreich danach Jordanien besiegte, ist das DBB-Team raus.

Nicolas Asfour AFP Daniel Theis bei der WM in China: Das Aus ist ein Rückschlag für den deutschen Basketball

Warum der Klimawandel Tropenstürme gefährlicher macht: Das erklärt der Klima- und Meeresforscher Stefan Rahmsdorf in einem Gastbeitrag. Als Hauptproblem beschreibt er die steigende Temperatur des Meerwassers.

Joshua Stevens/ Lauren Dauphin/ Hurrikan "Dorian": Experten diskutieren eine höhere Kategorie für Hurrikane

"Die Glaubwürdigkeit hat massiv gelitten": Acht Teams sowie ein Einzelkandidat wollen den SPD-Vorsitz übernehmen. Das Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskens fordert vor den Regionalkonferenzen im Interview eine Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen und stellt die Große Koalition infrage.

Ran an die Trophäen-Männer! Harald Schmidt spricht in seiner Videokolumne über Ü-40-Frauen. Diese machen es aus seiner Sicht endlich wie die alten Säcke: Sie nehmen sich einen jungen Kerl und kriegen ein Kind - und hätten dafür ein Vorbild.

Er verdient im Monat so viel, wie er früher pro Woche vertelefoniert hat: Marcelinho war ein Paradiesvogel der Fußball-Bundesliga. Von seinen Millionen blieb so gut wie nichts übrig. Und jetzt? Unser Reporter Marian Blasberg hat Marcelinho besucht und beschreibt das Bild eines gezeichneten Ex-Stars, der einen neuen Weg gefunden hat.

Evgeny Makarov/ DER SPIEGEL Marcelinho in Brasilien: "Ich bin ein neuer, glücklicher Mensch"

Der Warlord: Aus Bengasi steuert Libyens gefürchteter General Khalifa Haftar seinen Krieg gegen die Regierung. Selbst die eigenen Leute haben Angst vor ihm. Unsere Reporter Mirco Keilberth und Fritz Schlaap waren vor Ort.

Wie Si e verhindern, dass Ihr Kind zu dick wird: Was können Eltern tun, deren Kinder falsch oder zu viel essen? Eine Diät-App aus den USA verspricht die Lösung. Doch ist das der richtige Weg? Ein Ernährungsexperte gibt Antworten.

