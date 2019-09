hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Landtagwahlen in Sachsen und Brandenburg

Am Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg steht fest: Der ganz große Schock ist ausgeblieben. In Brandenburg hat die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke gewonnen, in Sachsen wurde die CDU seines Amtskollegen Michael Kretschmer stärkste Kraft. Dennoch wird sich in beiden Ländern künftig wohl einiges ändern:

Die Zeit der Zweierbündnisse ist vorbei. In beiden Bundesländern ist eine Regierung ohne die Grünen derzeit kaum denkbar - doch die stellen Bedingungen.

Die Linke muss in beiden Ländern eine Wahlschlappe einstecken.

Großer Gewinner der Wahlen ist hingegen die AfD. Die Partei ist zweimal zweitstärkste Kraft - und hat mehr Nichtwähler mobilisiert als jede andere Partei.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen haben Folgen für ganz Deutschland.Lesen Sie hier die Rekonstruktion eines politischen Bebens.

Neben den politischen Folgen fürchtet die Wirtschaft nun, dass das Ergebnis der AfD sich auch auf die ökonomische Entwicklung der Region auswirken könnte. Ist der Wahlerfolg der Partei ein Standortrisiko? Diese Frage beantwortet mein Kollege Florian Diekmann in einem Faktencheck.

Die Zahl des Tages: Zwei

Im Berliner Zoo gibt es Nachwuchs - und zwar gleich doppelt. Die Panda-Dame Meng Meng hat Zwillinge zur Welt gebracht. Erst vergangene Woche hatte der Zoo die Schwangerschaft bekannt gemacht und ein Ultraschallbild veröffentlicht. Darauf zu sehen war jedoch nur ein Embryo. In Berlin ist die Freude groß, zumal es noch nie zuvor eine Panda-Geburt in Deutschland gegeben hat. Mutter und Babys bleiben nun erst mal unter sich.

News: Was Sie heute wissen müssen

Vermisste Nathalie ist tot: Seit zwei Wochen gilt die 23-Jährige aus Nordfriesland als vermisst. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei einer in der Region gefundenen Leiche um die Frau handelt.

Seit zwei Wochen gilt die 23-Jährige aus Nordfriesland als vermisst. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei einer in der Region gefundenen Leiche um die Frau handelt. Mit harten Bandagen gegen Abweichler : Boris Johnson droht Tory-Abgeordneten mit dem Ausschluss aus der Fraktion, sollten sie sich gegen einen No-Deal-Brexit stellen.

Boris Johnson droht Tory-Abgeordneten mit dem Ausschluss aus der Fraktion, sollten sie sich gegen einen No-Deal-Brexit stellen. Ermittlungen gegen Jatta eingestellt: Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat in den Unterlagen des HSV-Spielers Bakery Jatta keine Anhaltspunkte für einen Identitätsschwindel gefunden.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat in den Unterlagen des HSV-Spielers Bakery Jatta keine Anhaltspunkte für einen Identitätsschwindel gefunden. Griechenland verlegt 600 Flüchtlinge ans Festland: Griechenland beginnt damit, die überfüllten Flüchtlingslager auf den Ägäisinseln zu entlasten. Der Grund: Die Ankunft Hunderter neuer Migranten aus der Türkei.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Das seltsame Spitzenpersonal der AfD

Wer hat in der AfD das Sagen? - Diese Frage stellt sich Harald Schmidt und schaut sich das Spitzpersonal der Partei in seiner Videokolumne genauer an.

Nie wieder nach Sachsen - das gelobt der eine oder andere nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen. Mein Kollege Stefan Kuzmany findet das falsch, denn man könnte dort vielleicht erfahren: "Den Osten" gibt es nicht. Ich selbst bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und möchte mich dem Aufruf des Kollegen anschließen: Fahren Sie doch mal nach drüben. Auch in Sachsen haben mehr als 70 Prozent nicht rechts gewählt.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Der Mensch altert, sobald er ausgewachsen ist": Im Interview erklärt Gentechniker Sebastian Grönke, was den Körper eines 40-Jährigen von dem eines 80-Jährigen unterscheidet - und was man gegen abnehmende Leistungsfähigkeit tun kann.

Wollten drei Dortmunder Schüler diesen Chemielehrer töten? Schüler sollen geplant haben, den Lehrer Wolfang Wittchow mit Hämmern zu erschlagen - wegen schlechter Zensuren. Wie geht er damit um?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Wir wäre es mit ein bisschen Kunst? Keine Sorge, ich will Sie nicht am Montagabend ins Museum schicken. Diese Meisterwerke können Sie von der Couch aus betrachten - und dann raten, ob die Bilder ein Erwachsener, ein Kind oder ein Tier gemalt hat. Hier geht es zum Quiz.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

