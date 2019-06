hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Windhorst steigt bei Hertha BSC ein

Lars Windhorst galt einst als Wunderkind der deutschen Wirtschaft. Nun wird er zum großen Geldgeber für Hertha BSC. Windhorst erwirbt über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor, ehemals Sapinda, nach SPIEGEL-Informationen 37,5 Prozent an dem Bundesligisten. Zunächst beläuft sich das Investment auf 125 Millionen Euro.

Spätestens in der nächsten Saison, so ist es vereinbart, wird Windhorst auf 49,9 Prozent aufstocken - und wohl noch einmal einen knapp dreistelligen Millionenbetrag auf das Hertha-Konto überweisen.

Es ist der größte Finanzdeal der Bundesligageschichte. Der Klub will einen Großteil der Summe in neue Spiele investieren. In der vergangenen Saison schloss der Verein auf Platz 11. Langfristig will das Hauptstadtteam jedoch mit Städten wie London oder Paris mithalten können und international spielen. Und das Ziel von Windhorst? Geld verdienen! Wie er den Deal einfädelte, haben meine Kollegen Isabell Hülsen und Henning Jauernig analysiert.

Windhorst ist schillernd und umstritten zugleich. Anfang der Neunzigerjahre hatte er im Alter von 16 Jahren mehrere Start-ups gegründet. Im Zuge der Dotcom-Krise um die Jahrtausendwende ging seine Firma allerdings pleite. Seit einigen Jahren ist er als Finanzinvestor wieder im Geschäft. Die wichtigsten Stationen seiner Karriere finden Sie hier.

Die Zahl des Tages: 83,0192 Millionen

So viele Einwohner hat die Bundesrepublik. Die Zahl gab das Statistische Bundesamt bekannt - sie erfasst den Stand zum Jahresende 2018. Damit hat die Einwohnerzahl eine historische Marke überschritten. Allerdings gibt es zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung.

Sven Hoppe/ DPA

News: Was Sie heute wissen müssen

Terrorverdächtiger in Deutschland festgenommen: Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat mitgeteilt, dass ein Mann festgenommen wurde, der vor vier Jahren am Anschlag in Paris beteiligt gewesen sein könnte. Gegen ihn liegt ein Europäischer Haftbefehl vor.

Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat mitgeteilt, dass ein Mann festgenommen wurde, der vor vier Jahren am Anschlag in Paris beteiligt gewesen sein könnte. Gegen ihn liegt ein Europäischer Haftbefehl vor. Neue Details im Fall Lübcke: Der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke hat offenbar auch Waffen verkauft. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt gegen zwei seiner mutmaßlichen Kunden.

Der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke hat offenbar auch Waffen verkauft. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt gegen zwei seiner mutmaßlichen Kunden. Angela Merkel hat erneut Zitteranfall: Vor acht Tagen hatte die Kanzlerin bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj extrem gezittert. Jetzt wiederholte sich das Geschehen.

REUTERS

Angeklagte im Lügder Missbrauchsfall legen Geständnisse ab: Auf einem Campingplatz sollen Männer in ihren Wohnwagen über Jahre Dutzende Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Zum Prozessauftakt haben die beiden Hauptangeklagten die Taten weitestgehend gestanden.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Mehr Mandys als Gretas: Klimaschutz ist wichtig, kluge Mint-Köpfe sind noch wichtiger. Aber ist es nicht diskriminierend, vor allem kleine Wissenschaftler zu fordern und zu fördern, fragt Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

SPIEGEL ONLINE

Storys: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die Geheimnisse des Nadelkönigs: Kunsthistoriker erforschen den Nachlass von Christian Warlich, Urvater der deutschen Tattoo-Szene aus Hamburg. Sie haben Absonderliches gefunden.

SHMH

Ein Mann hat sein Leben vergessen: Am 30. Oktober 2018 fuhr Tobias Wagner gegen einen Baum. Bei dem Unfall ist ihm seine Erinnerung abhandengekommen. Meine Kollegin Sandra Schulz hat ihn besucht.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Die Hitze macht eine kleine Pause. Da könnte man den Abend doch mal im Kinosessel statt auf dem Balkon verbringen. Dort läuft ab heute "They Shall Not Grow Old" von Peter Jackson. In seiner ersten Dokumentation beschäftigt sich der "Herr der Ringe" - Regisseur mit dem Ersten Weltkrieg. Das Besondere: Für den Film hat Jackson über 100 Jahre altes Archivmaterial restaurieren lassen. Die Aufnahmen sind nun in Farbe und mit Ton. Mein Kollege Martin Wolf findet das Ergebnis überwältigend.

Warner Bros.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

