»Der Mann wurde mit selbst übersetzten deutschen Versionen von Liedern der Beatles berühmt und ist eine echte Berliner Legende«, sagt Wolfgang. Aus »Yellow Submarine« wurde bei Beyer zum Beispiel »Gelbes Unterwasserboot«.

»Seinen 70. Geburtstag feiert der zarte Künstler Beyer in dieser Woche mit Live-Auftritten, heute am Mittwoch spielt er Open Air vor dem Festsaal Kreuzberg in Berlin, am Freitag im Club Hafenklang in Hamburg«, sagt Wolfgang, »die Konzerte werden garantiert ein Spaß, denn der Typ ist schon anstrengend, aber natürlich ein Genie.« (Hier mehr auf Englisch und hier mehr auf Deutsch.)

Yes we're going to a party party.

Schönen Abend, herzlich

Ihr Oliver Trenkamp

Hier können Sie die »Lage am Abend« per Mail bestellen.