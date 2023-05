Was heute sonst noch wichtig ist

Was zahlt der Bund den Ländern zusätzlich, damit sie Geflüchtete unterbringen können? Nach SPIEGEL-Informationen gibt es noch keine Einigung. Die Fronten sind am Abend offenbar verhärtet. Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

Schröder feiert in russischer Botschaft – Krenz und Chrupalla auch dabei: Seine Treue zu Russlands Machthaber Putin hat seinen Ruf in Deutschland ruiniert, doch Gerhard Schröder ficht das nicht an: Das zeigt jetzt ein Termin des Altkanzlers in Berlin.

Arbeitgeberpräsident kritisiert Deutschlands Chinakurs: Ob Taiwan, Menschenrechte oder Ukrainekrieg: Die Bundesregierung streitet mit China über viele Themen. Damit, findet der Präsident der Arbeitgeberverbände, »sind wir völlig auf dem Holzweg«.

Meine Lieblingsgeschichte heute: Gamerin – ein ehrbarer Beruf

Wer sich Sorgen macht, dass das eigene Kind ständig am Computer abhängt, sollte zur Beruhigung das Porträt der E-Sportlerin Mareike Burg lesen. Die 24-Jährige ist Expertin für das Spiel »League of Legends« und hat es als erste Frau in die höchste deutsche Liga geschafft. Schon als Kind habe sie viel am Gameboy gespielt, erzählte sie meinem Kollegen Pelle Kohrs. Heute verdient sie unter dem Namen »Sayna« ihr Geld bei den »Unicorns of Love«, einem Profiteam aus Hamburg. Gamerin – ein ehrbarer Beruf.

Bei »League of Legends« stehen sich zwei Teams mit jeweils fünf Personen auf einem virtuellen Schlachtfeld gegenüber. Ziel ist es, das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören, dazu braucht es Taktik, Teamgeist und schnelle Reflexe. Der tägliche Trainingstag von Mareike Burg beginnt mit einer Mannschaftsbesprechung mittags um 12 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Ligaspiele sind meist am Donnerstag oder Freitag und werden via Livestream von bis zu 60.000 Zuschauern verfolgt.

Ein einziger Tag pro Woche ist frei. Soviel zum Thema Abhängen.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Wie es eine E-Sportlerin in die oberste deutsche Liga schaffte

