China gilt als einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Viele Unternehmen würde es womöglich gar nicht mehr geben, hätten sich die Deutschen nach der Öffnung einerseits nicht strategisch den chinesischen Markt erschlossen und andererseits als »verlängerte Werkbank« genutzt. Im Jahre 2012 sagte Anton F. Börner, damals Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA): »Die deutsche Wirtschaft ist einer der größten Gewinner der Globalisierung. Länder wie Brasilien, Russland, Indien aber vor allem China gewinnen immer stärker an Bedeutung. Von dieser Entwicklung profitieren die deutschen Unternehmen, denn sie sind vor Ort und international absolute Weltspitze.«

Etwas mehr als zehn Jahre später hört sich Börners Nachfolger plötzlich ganz anders an. »Es ist richtig, Lieferketten auf den Prüfstand zu stellen«, so BGA-Präsident Dirk Jandura. Das Engagement im chinesischen Markt, die wirtschaftliche Partnerschaft, aber auch gegenseitige Abhängigkeiten seien nicht selbstverständlich. »Nichts ist alternativlos.« Deutschland müsse akzeptieren, »dass es viele andere Staaten der Welt gibt, die andere Werte haben als wir«.

Was ist passiert? Die Bundesregierung hat heute eine neue China-Strategie vorgelegt. Zwar sollen deutsche Geschäfte mit China grundsätzlich weiterlaufen. »Abhängigkeiten in kritischen Bereichen wollen wir jedoch verringern, um von ihnen ausgehende Risiken zu mindern.« Je weiter sich China von den »Normen und Regeln« der regelbasierten internationalen Ordnung entferne, desto mehr könnten sich kritische Abhängigkeiten auch einzelner Branchen oder Unternehmen vom chinesischen Markt als Problem erweisen. Siehe Russland und das Gas.

»Die Strategie bringt den Wandel der deutschen Chinadebatte, der sich seit mehreren Jahren vollzieht, auf den Punkt«, sagt Georg Fahrion, unser Korrespondent in Peking. »Sie benennt viele richtige Ziele, ist aber dort schwächer, wo es um die konkrete Umsetzung geht. Die Bundesregierung – und die Wirtschaft – müssen sie jetzt mit Leben füllen.«

Die Exportwirtschaft lobt die neue China-Strategie der Bundesregierung nun als »lange überfällig«. Es war ein längerer Prozess, der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die Diskussion mit seinem China-Strategiepapier Anfang 2019 angestoßen. Doch es ist ein wenig wohlfeil, wenn man so spät erkannt haben will, dass China vielleicht nicht so ganz die Standards westlicher Wirtschaftsnationen erfüllt. Zensur, Menschenrechtsverletzungen, das Fehlen freier Wahlen undsoweiter gab es auch schon 2012, als Börner noch die großen Chancen sah. China hat sich damals auch immer an die Seite des syrischen Diktators Assad gestellt und gemeinsam mit Russland eine Uno-Syrien-Resolution torpediert.

Erst jetzt, wo es für uns riskant wird, wo die Coronapandemie die krassen Abhängigkeiten bei Medizintechnik und Arzneimitteln, seltener Erden oder Vorprodukten für die Energiewende offenbarte, setzt die deutsche Wirtschaft plötzlich auf »Normen und Regeln«.

Hätte man auch schon vor zehn Jahren gekonnt, da schien Rendite aber mehr zu zählen als Rechtsstaatlichkeit.

2. Fluch am Flugzeug

Kleines Gedankenexperiment: Lässt sich die Akzeptanz für Klimaschutz erhöhen, indem man die Menschen ungehindert in den Urlaub fliegen lässt? Nach dem Motto: Ja, ich bin unbedingt für die Einhaltung der Klimaziele, aber jetzt muss ich zum Flugzeug! Auf diesen Widerspruch der inneren Logik wollten heute Aktivisten der »Letzten Generation« aufmerksam machen, indem sie die Landebahnen der Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg zeitweise blockierten – pünktlich zum Ferienstart in Nordrhein-Westfalen und dem norddeutschen Stadtstaat.