Nach Angaben des niederländischen Gewerkschafters Edwin Atema, der im Auftrag der Fahrer verhandelt, habe noch keiner die gesamte ausstehende Summe erhalten. Die Fahrer wollen in Gräfenhausen bleiben, bis alle ihr Geld haben. Meine Kollegin Katharina Koerth hat die Trucker besucht und berichtet, dass es kein Zufall sei, dass sie ausgerechnet in Deutschland streiken. Viele der Fahrer hätten Ware von deutschen Herstellern geladen. Doch diese wissen meist gar nicht, wer da am Ende der Lieferkette ihre Produkte fährt, so Katharina. Der DGB und Atema haben Firmen genannt, für die die Fahrer im Auftrag des polnischen Unternehmers Łukasz Mazur gefahren seien: DHL, Ikea, Volkswagen etwa. Alle drei Konzerne teilen mit, keine Geschäftsbeziehung zu Mazurs Unternehmen zu haben und auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Ware von ihnen dort sei.

Die Stimmung ist extrem angespannt. Am Karfreitag tauchte der polnische Auftraggeber Mazur plötzlich bei den Streikenden auf, inklusive Panzerwagen und Security-Trupp. Die Polizei musste einschreiten. Der Fall, schreibt Katharina, werfe ein Licht auf eine Branche, die innerhalb der EU zwar reguliert ist, deren Regeln aber durch Geschäfte mit Subunternehmen und durch Lohngefälle unterlaufen werden. Auf Kosten der Fahrer und selten auch Fahrerinnen.

»Das ist eine Form von moderner Sklaverei«, sagte Kula nach ihrem Besuch zu den Arbeitsbedingungen der Fahrer, die mit dubiosen Verträgen als Scheinselbstständige bei dem polnischen Spediteur arbeiteten. Nach Angaben des Beraternetzwerks »faire Mobilität« hat der Streik in Gräfenhausen mittlerweile zwar Aufmerksamkeit weit über die Grenzen Hessens hinaus, die Arbeitsbedingungen der Fahrer seien aber alles andere als ein Einzelfall. Politisch sei das Problem hauptsächlich eine europapolitische Angelegenheit, sagte die Linkenpolitikerin.

Verkehrsstaatssekretär Oliver Luksic (FDP) sah unterdessen in Deutschland ein massives Defizit bei der Kontrolle von Sozialvorschriften für Lastwagenfahrer. Die »Riesenherausforderung« müsse mit Polizei und dem zuständigen Bundesamt für Logistik und Mobilität angegangen werden, sagte Luksic, der auch Logistik-Koordinator der Bundesregierung ist. Der Anteil ausländischer Lkw auf deutschen Straßen liegt bei mehr als 40 Prozent.

3. Popcorn aus dem Giftschrank

Wenn man auf die neue Nachrichtenseite des früheren »Bild«-Chefredakteurs Julian Reichelt geht, steht da: »Hier berichten wir über die Realität in diesem Land«. Man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, dass man dort keine Nachrichtenvielfalt findet, sondern nur News »über das, was Robert Habeck nicht für möglich hält oder nicht sagen will.« Es ist also eher ein »Anti-Habeck-Ticker«, was Reichelt da publiziert. Auf seiner Seite steht auch der Satz: »Immer mehr Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten.« Zur Realität im Land gehört seit heute, dass Julian Reichelt eine Klage am Hals hat (steht natürlich nicht auf seiner Seite) und dass es für ihn womöglich teuer werden könnte.