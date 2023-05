Ja, wir leben in Zeiten zunehmender »Polarisierung und Fragmentierung« der Gesellschaft. Es ist eine Binsenweisheit, die sich auch in einem Antrag findet, den die Unionsfraktion heute in den Bundestag eingebracht hat.

Patriotismus, so heißt es darin weiter, könne »starke Integrations- und Identifikationspotentiale zum Wohle von Staat und Gesellschaft entfalten«, berichtet mein Kollege Marc Röhling aus unserem Hauptstadtbüro. Diese Potenziale sollten »auf keinen Fall den gesellschaftlichen Rändern überlassen werden«, sondern müssten »durch eine zielgerichtete Förderung durch die Staatsorgane auf eine neue Stufe gehoben werden«.

Das Ziel des Antrags: Die Bundesregierung möge ein »Bundesprogramm Patriotismus« entwickeln. CDU und CSU drängen darauf, »die ganzjährige Sichtbarkeit nationaler Symbole – insbesondere der Bundesflagge – im öffentlichen Raum« weiter zu erhöhen. Auch müsse dafür gesorgt werden, »dass die Nationalhymne häufiger bei öffentlichen Anlässen gesungen und weiter als fester Bestandteil des deutschen Liedguts gepflegt wird«. Der Antrag fordert unter anderem auch Maßnahmen, damit der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober »von deutlich mehr Bürgern als ein verbindender nationaler Erlebnismoment und nicht schlicht nur als ›freier Tag‹ erlebt wird«.

Ich muss gestehen, dass ich das Anliegen in Teilen nachvollziehen kann. 2019 habe ich zwei Monate in den USA gelebt und gearbeitet. Unser damals vierjähriger Sohn besuchte einen amerikanischen Kindergarten, in dem die Kleinen jeden Morgen zum Fahnenappell neben die amerikanische Flagge am Kindergarteneingang gerufen wurden. Für uns Eltern aus München war das zunächst sehr gewöhnungsbedürftig. Unserem Sohn gefiel das Ritual. Vermutlich kennt er die amerikanische Nationalhymne besser als die deutsche. Und das ist doch irgendwie auch seltsam.

