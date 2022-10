Judi Dench, 87, ärgert sich über die so erfolgreiche wie umstrittene Netflix-Serie »The Crown«. Die Schauspielerin (u.a. »James Bond«, »Mord im Orient Express«) ist nicht etwa darüber irritiert, nicht besetzt worden zu sein (etwa als Queen Mum), sondern über »die Grenzen zwischen historischer Genauigkeit und plumper Sensationsgier«. Die würden in dieser Serie nämlich verwischt, schrieb Dench in einem offenen Brief an die Zeitung »The Times«.

Tatsächlich wird »The Crown«, das die Geschichte des englischen Königshauses seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt, immer heikler, je mehr es in die Gegenwart hineinerzählt. Namentlich geht es um eine Folge in der fünften Staffel, darin sich Prinz Charles über seine Mutter beschwert und von Prinzessin Diana trennt. Dies sei »auf grausame Art ungerecht gegenüber den Individuen« und schade »der Institution, die sie repräsentieren«, so Dench. Sie unterstütze zwar künstlerische Freiheit, schreibt die Schauspielerin, die selbst mehrmals eine britische Königin verkörpert hat, allerdings müssten fiktionale Elemente entsprechend gekennzeichnet sein. Andernfalls könnten Menschen »vor allem im Ausland« ein falsches Bild von den Royals bekommen.

»The revolution will not be televised«, sang einst Gil Scott-Heron und hatte recht. It will be streamed.

