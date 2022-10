Während ich diese Abendlage schreibe, höre ich mich durch meine Lieblingsplatten der Countrysängerin Loretta Lynn, die gestern mit 90 Jahren gestorben ist. Jenseits von Fernfahrerraststätten hatte Countrymusik in Deutschland lange einen schlechten Ruf. Dass sich das in den vergangenen 20 Jahren gründlich änderte, lag in erster Linie am Spätwerk von Johnny Cash, in zweiter Linie aber auch an Loretta Lynn, die sich 2004 vom Analog-Hipster Jack White einen neuen, rauen Sound für das Album »Van Lear Rose« verpassen ließ.

Das Bemerkenswerteste an Lynn sind ihre Texte, ihre Meisterschaft, in nicht einmal drei Minuten eine Geschichte zu erzählen über ihre Kindheit in einer Bergarbeiterfamilie, Teenagerschwangerschaften, ihre selbstzerstörerische Ehe mit einem Taugenichts. Ich glaube, dass Loretta Lynn-Songs einem oft mehr über die USA verraten als viele Leitartikel in der »New York Times«.

Man könnte Wochen verbringen mit Lynns Lebenswerk. Es gibt die mit einem Oscar prämierte Verfilmung ihrer Biografie »Coal Miner’s Daughter« mit Sissy Spacek in der Hauptrolle aus dem Jahr 1980 und die Dokumentation »Still a Mountain Girl« von 2016. Und es gibt das sehr gute Interview, das mein Kollege Tobias Rapp geführt hat , als er Lynn vor sieben Jahren in Tennessee besuchte. »Wie schreibt man gute Songs?« fragte Tobias. Loretta Lynns Antwort: »Man darf nicht lügen.«

